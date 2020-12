''NAŠA LJUBAV ĆE TOG ZLIKOVCA OTERATI ŠTO DALJE'' Poznati pevač otkrio da se njegova majka bori sa kancerom, a evo kako joj on pomaže! Ovom objavom dirnuo je javnost! (FOTO)

Velika je podrška majci u najtežoj borbi sa opakom bolešću.

Božo Vrećo, pevač sevdalinki poznat po svom ekscentričnom stilu, na svom Instagram profilu iznenadio je sve objavom da mu majka Mila boluje od karcinoma.

U opisu fotografije poznati muzičar objavio je emotivnu poruku.

- Majčica je tu i njena malena ruka u mojoj ruci, obukla je moju divnu crvenu haljinu sa koncerta i ceo dan sam je mazio, tepao joj i iskazivao najdivnije reči, ja sam njena snaga, ona je moja i ta neraskidiva nit ljubavi je naša najjača iskra hrabrosti koju možemo imati... Saznali smo skoro da ima rak i sada se borimo zajedno i neustrašivo kao i do sada sa svime i znam da ćemo i tog "zlikovca" pobediti, naša ljubav će ga oterati što dalje, život takav kakav jeste donosi i teške i radosne trenutke i dok je ljubavi bit će još i života i radosti, hoću da samo verujem u to, da će biti dobro i još dugo godina me činiti srećnim - napisao je Božo na Instagramu.

Autor: M.K.