I dalje ne može da dođe sebi zbog vesti o njegovoj smrti.

Iznenadna smrt legendarnog folk pevača Džeja Ramadanovskog duboko je potresla čitavu javnost, njegove mnogobrojne fanove, ali i kolege, koje se putem društvenih mreža opraštaju od njega. Džej je preminuo danas, od posledica srčanog udara, u 56. godini u stanu na Dorćolu, gde je živeo sa svojom emotivnom partnerkom.

Vest o njegovoj smrti veoma je rastužila i pevačicu Minu Kostić, koja je s njim bila veoma bliska - godinama su se družili i radili zajedno, a ona se čak i proslavila duetskom pesmom "Slavija", koju je na početku karijere snimila baš sa njim.

- Jesam, videla sam i čula malopre, telefon ne prestaje da mi zvoni. Baš se bezveze osećam, baš me je sve ovo potreslo, majke mi. Tužna sam... Ali s obzirom na to kakva je situacija i kakvo je stanje generalno, nikad se ne zna ko je sledeći. Svi treba da se čuvamo i da se pazimo, samo nam to preostaje, ne znam šta da kažem stvarno - vidno potresena bila je Mina.

- Znam da je bio okej, nije bio zdrav, ali nije imao problema. Bio je u kući, nigde nije izlazio sad pogotovo, zbog ove situacije sa koronom, viđao se samo s porodicom... Pazio se, ali eto...

Minu smo pitali kada se poslednji put videla s pevačem.

To je bilo pre mesec i po dana, kad smo radili nešto, bili smo u Mostaru... Tada, i posle smo se čuli, ali preko kuma uglavnom... Uvek sam imala informaciju da je dobro, zvala sam ih par puta, nisu se javljali, a i kad smo pričali, iskreno da vam kažem, - jedva sam ga razumela, s obzirom na to kako je pričao. Kad uzmemo sve u obzir, i kakav je život živeo, šta je sve unosio u organizam ranije... Ne znam, ne znam šta da kažem, mnogo mi je žao - kaže Mina za Pink.rs.

Mina ne krije da joj je Džej na neki način pomogao na početku karijere, kada ju je spojio sa poznatim hitmejkerima koji su zaslužni za neke od njenih najvećih hitova.

- On je mene odveo kod Marine i Fute, spojio me je s njima na početku karijere. Ja sam kod njega pevala, u njegovom klubu... Bili smo spoj, nerazdvojni... Voleome je, prosto voleo i poštovao me je, kao i ja njega. Drago mi je što sam sam snimila duet s njim, što imamo takvu pesmu koja se godinama već sluša i sigurno će se slušati.

