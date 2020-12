"OVO JE HOROR, LJUDI, ODLAZIMO SVI" Nada Topčagić se skamenila, kad je čula da je umro Džej: "Ne mogu da dođem sebi"

Ovakvu vest nije očekivala!

Pevačicu Nadu Topčagić vest o smrti Džeja Ramadanovskog dočekala je na Tari, gde je slučajno, na programu TV Pink, saznala za strašnu tragediju koja je duboko potresla domaću javnost.

- Sad sam čula pre pet minuta, katastrofa. Ne mogu da verujem! Sad sam stigla na Taru, videla sam na Pinku, mislila sam da je u „Premijeri“... I sad čujem vestda je umro, ne mogu da dođem sebi! Ne mogu da verujem, baš sam šokirana... Sad se pitam ko je treći, kad umre dvoje, odmah ide i treći... Bože sačuvaj - šokirana je Nada.

- Dugo se nismo videli, nismo se sretali... Godinu i po dana sigurno, jedino ono što sam viđala po TV-u. Tad sam rekla:“Baš dobro izgleda, malo se ugojio, ali dobro“. Samo se na televiziji viđamo. Toliko mi ga je žao, ne mogu da verujem. Znam da je imao problema sa srcem ranije... Šta da vam kažem. Jednostavno, odlazimo, odlaze ljudi, odlazimo svi! Ovo je horor, strašno baš, ne mogu doći sebi. Potresna vest jako...

U razgovoru za Pink.rs Nada se prisetila i jedne anegdote od pre petnaestak godina, kada ju je u Beču iskritikovao da se ugojila.

- Veseljak jedan... Pravi! Sećam se jednom u Beču, pre 15 godina, dolazim ja u nekoj uskoj haljini, kaže on meni:“Mogla bi malo da probušiš kašiku, Nado“, tad sam to prvi put od njega čula (smeh). Pamtiću ga kao dobrog drugara, kolegu... Jedan veseljak, velika duša, čovek iz naroda. Ne mogu da verujem šta se dešava, neverovatno - kaže Nada, koja se osvrnula i na glasine da je do ovakvog ishoda doveo i njegov način života.

- Na to sam ja i pomislila malopre. Mladost sve dozvoljava, ali posle plaćamo teške posledice. On je baš živeo i gurmanski, nije se pazio. Mladost, popularnost.. Sve je to nešto nosilo za sobom i eto vidite, napustio nas je rano. Sve je mislio „neće meni ništa faliti“, mladost, snaga, ali sve prolazi... Imao je problema i sa srcem, pritiskom... Jezivo - rekla je Nada za Pink.rs.

Podsećanja radi, Džej Ramadanovski preminuo je danas u stanu na Dorćolu, u 56. godini, nakon što mu je stalo srce.

