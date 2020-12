DORĆOL JE LIO SUZE: Dok su pogrebnici iznosili Džejevo telo iz stana u kom je preminuo, komšije su plakale, a ovaj njegov hit se orio! (FOTO+VIDEO)

Naš proslavljeni folker Džej Ramadanovski preminuo je danas od posledica srčanog udara, a Hitna pomoć ni nakon reanimacije nije uspela da mu pomogne. Pevač je imao 56. godina, a preminuo je u stanu u kom je živeo s devojkom na Dorćolu.

Portal Pink.rs bio je ispred zgrade u kojoj je Džej živeo i preminuo, gde su bili i pripadnici policije, koji su vršili uviđaj, forenzičari, a zatim je došlo i pogrebno preduzeće da preuzme beživotno telo legendarnog pevača.

DŽEJEVA ĆERKA POD LEKOVIMA!

"Šta mogu da kažem? Katastrofa. Jedan veliki gubitak. Stalo mu srce. I to nas je sve iznenadilo. Pod lekovima sam... Prosto on je moj idol, moj najveći oslonac u životu. Sada sam ostala bez njega. I ne mogu da budem svesna da sam ga izgubila. Imam dvedeset četiri godine. Bio je uvek tu kada mi je bilo teško i dizao me je. Više sam bila vezana za oca nego za majku. Imam taj nedostatak oca ceo život." - rekla je Džejeva ćerka Marija.