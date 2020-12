"NEMOJTE DA SE ZEZATE S OVIM!" Samo 11 dana pred smrt DŽEJ DEMANTOVAO DA JE UMRO i to u svojoj poslednjoj objavi na Instagramu! (FOTO)

Legendarni pevač preminuo je danas na Dorćolu, u Beogradu.

Danas nas je u 56. godini napustio popularni pevač narodne muzike Džej Ramadanovski. On je preminuo u stanu na Dorćolu gde je živeo sa devojkom, a bili su podstanari.

Pre samo jedanaest dana na internetu je kružila vest da je Džej preminuo. On je to odmah demantovao na Instagramu, a inače, to je nažalost bila i Džejeva poslednja objava na ovoj društvenoj mreži.

Ljudi, nemojte da se zezate sa ovakvim stvarima. Potresate moje prijatelje i ljude koji me vole, širite dezinformacije. Nema smisla - poručio je Džej tada.

