"UPALITE ZA MNOM SVEĆE, KAO DA ME NEMA..." Beograđani na ulicama, ore se Džejeve pesme: Hitove pevaju uglas, gore baklje... Ovako se opraštaju od MUZIČKE LEGENDE! (VIDEO)

Emotivan prizor!

Džej Ramadanovski umro je juče u 56. godini u svom porodičnom domu na Dorćolu, a za sobom je ostavio veliki broj hitova i obožavatelja koji su se večeras okupili na ulicama Beograda, gde su se orile njegove pesme.

- Upalite za mnom sveće kao da me nema, ionako duša moja odavno je njena, puklo bi srce k'o da je od stakla, put do njenih usana je prečica do pakla..." - orilo se ulicama srpske prestonice.

Njegovi obožavaoci i poštovaoci njegove muzike pevali su legendarne hitove iz sveg glasa, sa sve bakljama u rukama, a emotivni prizor pogledajte u nastavku:

