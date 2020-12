"USPORI MALO SUDBINO, SESTRO" Posebnim snimkom se oprostila od pevača: Emina igra karte, pije vino i "na suvo" kida Džejev srceparajući hit! (VIDEO)

Pogledajte snimak o kom svi pričaju!

I Emina Jahović jedna je od mnogobrojnih javnih ličnosti koje su se putem društvenih mreža oprostile od legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, koji je preminuo u nedelju 6. decembra u 56. godini.

Emina je to učinila posebnim video snimkom - pop zvezda, naime, sedi za stolom sa kariranim stolnjakom, igra karte i pije vino, baš kao što je to ranije voleo i često činiop Džej, a uz to peva njegovu pesmu "Uspori malo, sudbino sestro".

Pogledajte:

Autor: D.T.