Komplikacije do kojih je došlo nakon operacije smanjena želuca dovele su do tragičnog ishoda.

Otac Darka Lazića, Milan preminuo je danas usled komplikacija operacije želuca. Njemu se se lekari borili za život na intezivnoj nezi, a par dana bio je i u komi. Milan je pre izvesnog vremena operaciju želuca kako bi smršao poput sina. Međutim nakon zahvata se sve zakomplikovalo i on je izgubio borbu za život.

Nakon toga Darko je saopštio da mu je otac u lošem stanju. Lazić je ispričao i da su im lekari rekli da budu spremni na sve, kao i da mu stalo srce i da mu je mozak kompletno oštećen.

View this post on Instagram

Potom se za Pink.rs oglasila i Darkova majka Branka i potvrdila da je operacije želuca pošla po zlu.

- Nisam dobro. U lošem sam stanju zbog mog Milana. Još ne znamo ništa tačno, lekari ništa ne pričaju. Došlo je komplikacija, operisao je želudac, kao i Darko. On je to teže podneo, kritično je, na intenzivnoj je. Darko je mlad, njemu je bilo mnogo lakše. Svi se molimo za njega - poručila je tada Branka kroz suze za Pink.rs.

Komplikacije nakon ove operacije nisu nimalo naivne

Komplikacije do kojih može doći su infekcija (može doći do curenja sadržaja iz preostalog dela želuca što dovodi do peritonitisa), krvarenje, duboka venska tromboza i posledično plućna embolija. Može doći do pojave kamenja u žučnoj kesici i razvoja anemije ili osteoporoze zbog neadekvatne apsorpcije hranljivih sastojaka – piše na sajtu klinike. Tokom "sleeve" gastrektomije uklanja se oko 80% želuca, čime se ograničava zapremina želuca, a time i količina hrane koja se može konzumirati.