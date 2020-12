Kako je ranije govorio pokojni pevač, u središtu filma bila bi bela žena.

Džej Ramadanovski za života je stekao mnogo prijatelja, ali jedni od najbližih su mu bili Miodrag Mića Sovtić i njegova supruga Anica Dobra. Nažalost, pokojni pevač nije uspeo da ostvari jednu od svojih najvećih želja - da napiše knjigu "Bela žena", a potom i da snimi film, u kojem bi glavnu ulogu imala upravo ova glumica, u koju je ceo Dorćol bio zaljubljen.

U više navrata je Džej pričao kako želi da napiše roman, koji bi potom ekranizovao, a u tome je trebalo da mu pomogne novinar i voditelj Vanja Bulić. Kako je ranije govorio pevač, u središtu filma bila bi bela žena, tačnije Anica Dobra - fatalna Dorćolka, u koju su svi bili zaljubljeni.

To je potvrdio i Vanja, koji je početkom devedesetih radio sa Džejom na knjizi.

- Džej je kod mene gostovao 1991. godine u "Biserima", tada je bio najveća zvezda. Ispričao mi je ceo svoj život. Ljudima je to tada bilo čudno, da neko bez problema progovori o svemu. Mnogo sam ga voleo i cenio. Planirali smo godinu dana kasnije, kada mu je izašao najveći album "Gde ću sad, moja ružo", da zajedno pišemo knjigu. Družili smo se 17 dana, pričali o svemu, međutim, u to vreme nije bilo isplativo pisati knjigu. Ljudima su plate bile tri, četiri marke - objašnjava Bulić i otkriva detalje.

Ovako bi izgledao film

- Hteo je da snimi i film, ceo scenario mi je ispričao, ali nije mu se dalo da ga snimi. Bio bi to porodični film, da opiše kako se zaljubio u, kako je govorio, belu ženu. Sećam se, bili smo u Švajcarskoj na večeri ciganske muzike, ja sam vodio program. Bili smo on, ja, Marina Živković i Muharem Serbezovski. Ispričao mi je početak filma: "Držim se za šipke, vidi mi se samo glava. Onda se kamera udaljava, a ja stojim iza kapije Osnovne škole 'Braća Baruh'. Sledeća scena - porodica sedi na nedeljnom ručku, a čuje se pesma 'Nedelja'." Sve je nacrtao i zamislio - kaže Bulić. On otkriva i da mu je plan bio da glavnu ulogu bele žene dodeli upravo Anici Dobri.

- Glavna uloga bi pripala Anici. Rekao je: "Svi smo bili zaljubljeni u Anicu Dobru. Ovo je čežnja za njom." Mislim, uvek se šalio kako mu je želja bela žena. Da je u Americi, verovatno bi mu zamerili zbog toga (smeh). A on je samo bio šaljivdžija. Činjenica je da su svi Dorćolci bili ludi za Anicom, da su virili kroz njen prozor, gledali je. Tako da bi film bio sećanje na nju. Na kraju ju je oženio Mića Sovtić, Džejov dugogodišnji i najbolji prijatelj - kaže Bulić. On dodaje i da sada ne bi mogao da napiše knjigu o Džejovom životu, jer ne zna detalje nakon 1996. godine.

- Znam prvih pet produktivnih godina njegovog života, koje mi je ispričao. Do detalja. A posle 1996. godine, kada je krenuo i u poroke, i ostatak života ne znam iz prve ruke, tako da taj projekat ne bih mogao da radim - završava Vanja. Sam Džej je svojevremeno pričao o tom projektu i otkrio detalje. - Znate da mi Cigani celog života maštamo o belkinjama i da nam je najveća fantazija da smuvamo takvu žensku. E, pa ja sad radim na knjizi u kojoj detaljno opisujem mnoge stvari koje sam preživeo. Biće tu nekih fatalnih žena, kocke i svega. Zamislio sam Anicu Dobru u glavnoj ulozi - rekao je tada on i dodao da njegovom prijatelju Mići Sovtiću to ne smeta. - Kakve veze to ima? Ona je stvorena za tu ulogu. Uz to je i vrhunska riba, za njom i danas uzdiše pola Beograda. A i moj brat Mića je frajerčina! To će biti priča o Ciganinu koji ima vaške i odrastao je u domu. Ja ću biti narator - rekao je tada Džej.

Mića ukrao srce Anici

Pokušali smo da dođemo do Sovtića preko Džejovog kuma Zorana Jagodića Ruleta, ali nam je on rekao da Miodrag ne bi voleo trenutno da se oglašava i da sačekamo da prođe nekoliko dana.

Inače, Miodrag je takođe poznati Dorćolac, a u mladosti je jedan od najpopularnijih u ovom kraju. Nedavno je u emisiji "Oko magazin", posvećenoj Džeju, Mića govorio o prijateljstvu s njim i rekao da su se upoznali 1975. godine dok su igrali fudbal. Tada su počeli da se druže. Sovtić je finansirao i sahranu svog najboljeg prijatelja i pobrinuo se za organizaciju, baš kao i za veče u čast Džeja, održano u petak uveče na Dorćolu. Tada je prikazan koncert pevača iz Sava centra iz 1995. godine, a svi pevačevi prijatelji, porodica i fanovi okupili su se na istom mestu, gde su zajedno pevali njegove najveće hitove.

