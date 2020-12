Svi se pitaju da li je ovu poruku uputila Dušanu...

Pevačica Tanja Savić oglasila se na svom Instagram profilu nakon ceolog haosa oko navodne otmice sinova od strane njenog supruga Dušana Jovančevića, da bi na kraju on izjavio da je navodno cela ta fama bila marketing, što je ona javno demantovala, te rekla da se nisu pomirili.

Pevačica je više puta govorila o tome kako je njen suprug Dušan manipulator i kako laže, a sada se oglasila porukom na Instagramu:

- Čuvajte se. Loši ljudi najlepšim korakom ulaze u vaš život - pisalo je u objavi koju je Tanja objavila na Instagram storiju.

- Obožavam dobre ljude koji nisu zavidni, ljubomorni... Sa kojima mogu opušteno da pričam i smejem se... Dobrotu im vidim u očima - napisala je Tanja uz novu fotografiju.

Nedavno se Tanja svima obratila preko društvenih mreža, nakon što je njen muž rekao da su se pomirili.

- Tu sam da pomognem kome treba, ove stvari su jako neprijatne. Ne opraštam ljudima. Koncentracija mi je jako loša danas. Da pređem na stvar, da li verujete onome što ja kažem? Videla sam mnogo ružnih komentara da sam ispala glupača... U životu ne bih to uradila i dokazala bih da nemam razum, imam debele živce, nisam ih izgubila. Niko ne može da mi stavlja reči koje nisam izgovorila. Puno grešite. Odlučila sam šta ću sa svojim životom, volim onog ko me poštuje, onaj ko me ne zaslužuje, nemam ja šta sa njim da pričam - rekla je Tanja.

Autor: M.K.