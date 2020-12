SVI SPOTOVI NA JEDNOM MESTU! Remek dela naših zadrugara ostavila su vas bez teksta, a samo od vas zavisi ko će POBEDITI! (VIDEO)

Ako ste propustili neki da pogledate, to možete učiniti ovde!

Danima unazad, naši zadrugari su vredno radili na snimanju spotova, a sada su, kako oni, tako i gledaoci, dobili priliku da pogledaju svojih ruku delo. Kao što je već najavila voditeljka Dušica Jakovljević pre nego što su im pušteni spotovi, onaj koji za 24 sata bude imao najviše pregleda će odneti pobedu. U nastavku možete pogledati sve spotove.

Prvi spot prikazan zadrugarima jeste za pesmu "Ženi nam se Vukota", čiji su akteri bili Kristijan Golubović, Milan Janković Čorba, Monika Horvat, Zvezdana Stevanović i Mišel Gvozdenović.

Drugi spot koji je pušten zadrugarima radili su Rialda Karahasanović, Jovana Tomić Matora, Nataša Radan, Ermina Pašović, Sandra Rešić i Kenan Tahirović i to za pesmu "Žena od sultana" Tijane Em.

Treći spot koji je pušten zadrugarima radili su Tara Simov, Sanja Stanković, Mina Vrbaški, Fran Pujas, Nenad Aleksić Ša, Anđelo Ranković za pesmu "Honey" Maje Berović.

Četvrti prikazani spot bio je za pesmu "Love never felt so good", čiji su akteri Bora Santana, Paula Hublin, Vuk Mob, Aleksandra Nikolić i Neca TikToker.

Peti spot koji su zadrugari gledali snimali su Maja Marinković, Jovana Ljubisavljević, Ljiljana Stevanović Lili, Ivana Šašić, Marko Đedović i Đorđe Milutinović za pesmu "Favorito" grupe Hurricane.

Šesti spot bio je za pesmu "Čke beogradske", čiji su akteri Filip Car, Marko Janjušević Janjuš, Stefan Šebez, Dragana Mitrović, Lazar Čolić Zola i Milica Kemez.

Sedmi spot radili su Ana Bulatović, Anja Todorović, Jovana Matijević, Nadica Zeljković, Nina Oluić i Jovan Cvijetić Cvele za pesmu "All about that bass" Megan Trejnor.

Osmi spot bio je za pesmu "Cile, Mile", a u glavnim ulogama bili su Vladimir Tomović, Alen Hadrović, Maja Marković, Ivana Marinković, Lepi MIća i Toma Panić.

Sada sve zavisi od vas, jer onaj spot koji bude imao najviše pregleda na zvaničnom Jutjub kanalu "Zadruge" biće proglašen pobedničkim! Zato gledajte i uživajte!

Autor: N.V.