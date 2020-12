Upamćena je po mnogim ulogama!

Glumica Ružica Sokić rođena je na današnji dan, 14. decembra 1934. godine, a preminula je 19. decembra 2013. godine.

Karijeru je počela davne 1957. godine, u filmu "Doktor", da bi potom igrala u filmovima "Kad budem mrtav i beo", "Bokseri idu u raj", "Užička republika", "Savamala" i drugima. Komedija "Tesna koža" donela joj je najveću popularnost, a za film "Žuta" nagrađena je Zlatnom arenom na Filmskom festivalu u Puli. Neke od njenih poznijih velikih uloga su Taska u velikom bioskopskom hitu "Zona Zamfirova" i kuma Anica u popularnoj seriji "Greh njene majke".

Ružica je često prikazivana kao zavodnica. Neke od tih uloga, poput Žute ostale su najupečatljivije. Tu spadaju još i snaja Ruža u "Drugoj Žikinoj dinastiji" i Veliborka Veca u "Srećnim ljudima". Bila je prva koja je opsovala na domaćoj sceni i udarila Batu Stojkovića. Uprkos njenom karakteru, originalnosti i uspehu koji je ostvarila, Ružica je bila veoma nesigurna, ali to se nikako nije moglo primetiti.

- Stalno sam strepela da li ću moći da savladam zadatke koji su mi dati i hoće li me neki reditelj ponovo angažovati, što je ostavilo posledice. Moja nesigurnost bila je ogromna. A oni koji su imali svoje uticajne muževe i fanove, ponašali su se drugačije. Bili su sigurni da će, čak i ako upropaste predstavu, ipak dobiti sledeću ulogu. Ali, za nas koji nismo imali nikakvu podršku, to je bilo pitanje života i smrti. Stalno je bilo moram, a u umetnosti nema moranja jer je ona Božji dar. Važne su i okolnosti jer sam se ja, izgleda, sudbinski našla u tom vremenu, postala glumica crnog talasa i zapamćena sam po likovima tih žena sa dna, što sam teško prebolela. Stidela sam se što se pokazujem u tako nepovoljnom svetlu, ali eto, to je negde obeležilo moju ličnost. Jer, kada bi me ljudi videli privatno, govorili su: "Jao, pa vi niste tako ružni i prosti!" Nije mi bilo lako da igram te uloge. Sećam se da sam kupila te cake po železničkim stanicama, čak i na Pigalu u Parizu kada sam skinula jednu uličarku i plasirala ono što je ona govorila u komadu Ljubomira Simovića "Čudo u Šarganu". Mira Trailović nije mi dozvolila da stavim ćelavu periku zbog uloge, što sam silno želela, ali čim je posle premijere prestala da me kontroliše, ja sam je stavila. Tvrdoglavost me je mnogo koštala u životu, ali moja priroda je takva i uvek govorim istinu - otkrila je glumica jednom prilikom.

Kako je njen suprug Miroslav Lukić jednom ispričao, njena poslednja želja bila je da je ne zaboravi.

- Samo da me ne zaboraviš - bile su poslednje reči dive jugoslovenskog glumišta Ružice Sokić koje je uputila suprugu Miroslavu Lukiću na samrti.

Autor: N.V.