DOKAZI, CRNO NA BELO! Evo kako je izgledao Toma Panić nakon što su ga pretukli na slavi zbog Nadežde! Sav krvav! (UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE)

Haos!

O odnosu Tome Panića i Nadežde Biljić već nedeljama unazad bruji javnost! Iako se situacija malo smirila, sada je opet sve buknulo, a javnost svakodnevno prati rat koji se dešava između Nadeže i Tomine majke, Jasmine. Njihova netrpeljivost kulminirala je kad je Jasmina odlučila da obelodani prepiske sa Nadeždom, zbog čega joj Biljićeva sprema tužbu.

Tomina majka je za naš portal ispričala i detalje incidenta sa slave Nadeždinih prijatelja, kad je on nju ošamario, nakon čega je, po Jasmininim rečima, pretučen u toj kući.

- To za šamar na slavi je istina, znam to. Nadežda me je zvala, ja sam tada dobila slike mog pretučenog sina. Oba oka su mu bila zatvorena. U toj kući njenih prijatelja on je bio pretučen zbog tog šamara. Dva momka, njeni prijatelji skočili su na Tomu tada i prebili ga. On je meni rekao tada joj je opalio šamar, jer mu je rekla: ''Je*ala te mama''. Nije samo Toma takav, i moj stariji sin je takav. Nisu samo moja deca takva, jednostavno takvi su sinovi. Ja sam im rekla da nikad ne smeju da reaguju tako, čak ni i ako me neko uvredi ili opsuje. Moj sin je za mene divan sin i niko ne može tu ljubav prema mojoj deci da poruši - rekla je Jasmina, a u nastavku možete videti i fotografije koje je tada Toma poslao majci, sav krvav.

Autor: M.K.