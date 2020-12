BIO JE TEŽAK 103 KG Svi pričaju o transformaciji Milana Marića: Pogledajte kako je izgledao na početku karijere, a kako sada (FOTO)

Uveliko se snima film o Tomi Zdravkoviću, zbog čega je glumac Milan Marić, koji tumači baš legendarnog pevača, morao da redukuje telesnu težinu i izgubi veliki broj kilograma. Zahteve producenata ozbiljno je shvatio, a sada je na društvenim mrežama pokazao koliko se promenio, uporedivši dve fotke - onu na kojoj je imao 103 kilograma i "svežu" fotku, na kojoj ima svega 79.

- Kako je počelo i kako je sada - napisao je Milan na Tviteru uz dve fotografije na kojima se vidi njegova transformacija.

How it started: How it’s going:

Dovlatov (103kg) Toma (79kg) pic.twitter.com/5jMfSjSPGM