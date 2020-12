HAOS NE PRESTAJE! Milica prišla Ša i Bori posle današnje drame, nastao NOVI RAT, Santana urlao: Upropastila si mi život! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Zadrugarsko glasanje se završilo, a Milica Kemez odmah je otišla do Bore Santane i Nenada Aleksića Ša da se suoči sa njima nakon današnje drame. Podsetimo, haos je nastao kada je Milica napravila šalu za Ša i Taru Simov, a on je uzvratio i prozvao Milicu, Mirelu i Boru, a Santana je prebacio Milici to što provocira, pa je Kemezova pokušala da pobegne iz rijalitija.

Koga ja mrzim? Ja sam samo htela da sa našalim... - prebacila je Milica Ša.

Ružno je - zamerio je Ša.

Ako je moja šala strašna kao tvoja... Ja sam se našalila, ti si krivo shvatio... - pravdala se Milica.

Ti meni majku da psuješ? Sujetan si, smeta ti što sam vođa - krenula je Milica na Boru.

Pa ja sam te prošle godine namestio da budeš vođa kod Natalije - zamerio je Santana.

Da li te diram da me toliko negativno komentarišeš? Da li si bolestan? - nastavila je Kemezova.

Vršiš torturu nada mnom. Upropastila si mi život! - urlao je Bora.

Ti si najveće zlo! Smeješ mi se u facu! - prebacivala je Milica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.