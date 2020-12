"KAD BI MOJ SIN URADIO SUTRADAN TO ŠTO JE ON, JA BIH GA..." Nadežda otvorila dušu o sukobu sa Tominom majkom, pa ovako osudila njegovu prevaru! Ima i jednu lepu vest!

Bez dlake na jeziku!

U večerašnjem izdanju emisije "Amidži šou" između ostalih gostovala je Nadežda Biljić, koja ovih dana vodi rat sa svekrvom Jasminom, majkom aktuelnog zadrugara Tome Panića.

Ona je na samom startu svog gostovanja otvorila dušu i ispričala sve što je imala o Jasmini i njihovom odnosu, ali svi su primetili da je vidno smršala.

- Jesam, ima tačno 48 kilograma. Imala sam 54. Nije samo zbog toga, ja generalno kad imam u životu problem, ne mogu da jedem, ne mogu da spavam. Vratiću ja brzo svoju kilažu. Meni je jako žao što sam sebe dovela u takvu situaciju, jer sam ja iz porodice u kojoj brak traje vec 30 godina, naučena sam da se roditeljima deli sve i da se spuštam ja na takav nivo. I nikada nisam srela osobu kao što je Tomina majka, ja ne mogu da shvatim favorizovanje samo jednog deteta. Nije trebala da se meša u neke stvari, ako imamo problem on i ja, to je naše, ti nisi sa nama. Moji roditelji su bili tu, ona nije. Ne mislim da je pametno podržavati prevaru sina javno, a ima kući malo dete. Moj sin kada bi sutra to uradio, evo javno kažem, ja bih ga tako našamarala, batine bi dobio. Ja sam odreagovala zato što je tu poruku izbacila u novine. Ja sam doživela nervni slom, pala sam ocu na ruke jer mi je pao šećer.

- Imam lepu vest, dete mi više nema sondu. A moja majka je očekivala da će ona biti tu kad je trebalo, ja je nisam odvajala, mi smo svi porodica. Ona je sve vreme vikala da ja nisam normalna, da se tripujem i onda je meni došlo dovde i ovoliku poruku sam joj napisala, ne baš lepo, moji roditelji me nisu tako naučili, ali ja sam joj se izvinila, a to nije poslala u novine.

Autor: N.V.