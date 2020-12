ON JE NJEN SULTAN: Tijana Milentijević uhvaćena sa novim dečkom! OVU VEZU NE PODRŽAVAJU NJENI RODITELJI? (VIDEO)

Ovo je krila!

U Pinkovim filmskim studijima (PFI studios) ekipa emisije "Paparaco lov" ulovila je pevačicu Tijanu Milentijević koja se ove godine proslavila hitom "Žena od sultana". Ona se pojavila u haljini koja je više otkrivala, nego skrivala.

Ona je nakon snimanja emisije "Magazin IN" otišala do pumpe gde je sipala gorivo, a onda se uputila ka stanu u kom boravi dok je u Beogradu, s obzirom na to da živi u Kragujevcu.

Sledećeg dana Tijana je otišla do Novog Beograda gde je odnela garderobu i nastavila dalje ka Čukarici. Po povratku Tijanu su paparaci uhvatili s neoznatim muškarcem, a zajedno su ušli u stan.

Sutadan su ponovo uhvaćeni u jednoj prodavnici. Ekipa emisije "Paparaco lov" je dalje istraživala i ustanovila da je taj momak zapravo bubnjar Miša Koljenović i saznaju da su njih dvoje dugo već u vezi, ali da ova ljubav nije podržana od strane njenih roditelja.

Autor: S. K.