Za Pink.rs prvi put je, nakon haosa koji traje već nekoliko dana između porodica Biljić i Panić, odlučila da se oglasi i Nadeždina majka Slavica. Ona nam je ispričala nove detalje o odnosu njene ćerke sa Tomom Panićem, kao i sa njegovom majkom Jasminom.

Tako je Slavica istakla kako je Toma svaku drugu noć dolazio pod dejstvom alkohola u njihov porodični dom u Valjevu, a da to Jasmina nije znala. Slavica dodaje i da je više puta razdvajala Tomu i Nadeždu, kao i da su Paniću prešli preko toga što je tukao njihovu ćerku i primili ga u svoj dom.

"KOLIKO SAM SAMO PUTA RAZDVAJALA TOMU I NADEŽDU, A TO NJEGOVA MAJKA NE ZNA!"

"Toma kada je pijan napadne Nadeždu da je k*rva! Nadeždi se svaki put prevrne želudac kad Toma pije, jer zna da će da je napadne. Koliko sam ih samo puta razdvajala, to njegova majka nije znala, ali ja ne mogu više da izdržim i tripim. To više nije u redu. On se tako napije i napadne Nadeždu, a ona ne može da ćuti. Nada ima strah, ona se plaši i ona iz straha mu kaže: "Ne mogu da verujem da si opet pijan, ne mogu da izdržim", on nasrne na nju: "Ti si k*rva, ti si ovakva, ti si onakva", on je često išao kod nas i u vikendicu u Valjevsku Loznicu da bude sam. Oni, pre nego što je ušao u Zadrugu, nisu imali neke svađe da bi on nju prevario i govorio da je prošao golgotu. Imam utisak kao da su se majka i sin dogovorili da napadaju Nadeždu. Ona napolju, a on unutra" - ističe Slavica.