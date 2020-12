A tek ih čeka tenzično veče!

Na velelepnom imanju tokom dana odigrala se još jedna emisija ,,Pitanja gledalaca", koja je izvazala niz haosa i skandalozinih dešavanja u Beloj kući. No, počnimo ispočetka.

Voditelj Milan Milošević okupio je zadrugare oko crnog stola i prvo pitanje uputio Maji Marinković i Marku Janjuševiću Janjušu. Ono što je sve iznenadilo jeste da je Janjuš prvi put zauzeo stav i priznao Maju kao devojku, govoreći da će je od sada braniti.

Međutim, samo jedno pitanje posle toga usledio je raskid, jer je Maja priznala da bi poslušala reč svog oca Takija, kada bi ušao u rijaliti i rekao joj da ne spava sa njim u krevetu.

Potom je usledio rat Milice Kemez i Bore Santane i to zbog afere sa njenom sestrom Mirelom Kemez, koja nikada do sada nije demantovala da nije imala ništa sa njim. Milica je optužila Boru da ju je on odvojio od sestre, što se nikome nije svidelo, zbog načina na koji je ona to izgovorila.

Zadrugari su se obrušili na Milicu, ali ni prema Bori nisu ostali ravnodušni. U sve se umešala i Nataša Radan, koja je imala ključnu ulogu u Miličinoj današnjoj migreni, pa je otkrila da ona ima animozitet prema cimerki još od prethodne sezone, a Bora je zaključio da je razlog Filip Đukić.

Vladimir Tomović se takođe suočio sa Zerinom Hećo, nakon što su joj gledaoci uputili pitanja da je nemoguće da ne vidi kako se on igra sa njom i njenim emocijama, što je izazvalo lavinu komentar i sukob njih dvoje.

Bora Santana imao je svojih pet minuta i sa svojim rijaliti sinom Nenadom Lazićem Necom koji je ,,izašao iz ormana" i priznao svima da je biseksualnog opredeljenja, kao i da ima posebne emocije prema njemu.

Alen Hadrović priznao je tokom emisije da pokušava da se udalji od Maje Marković, što su i ostali zadrugari primetili, nakon što je ona sebi dozvolila da poljubi Đorđa Milutinovića u vrat.

Ono što je sve iznenadilo jeste to što je Jovana Ljubisavljević priznala da se poznaje sa Vladimirom Tomovićem još od 2016 godine, a sve vreme je pomno tajila i ćutala o tome, dok joj je on pisao ljubavne poruke, iako zna da napolju ima vezu od tri godine sa Lukom Pujužinom.

Nakon emisije zadrugari su se uputili svako na svoju stranu, a Neca i Bora odlučili su da iznesu sve na videlo, zbog čega je došlo do brutalnoj okršaja, tokom kog je tiktoker dobio to da ga rijaliti tata pljune u lice. A sa druge strane, Maja i Janjuš imali su svoje obavezne svađe oko njihovog odnosa.

Autor: O. B.