"MOJA ŽENA IZGLEDA ISTO KAO PRE 46 GODINA" Bogoljub Karić objavio fotografiju sa suprugom Milankom, o kojoj svi pričaju! Ovim je dirnuo mnoge!

Oduševio javnost.

Poznati biznismen Bogoljub Karić oduševio je pratioce na društvenim mrežama emotivnom objavom. Naime, Karićev brak sa suprugom Milankom mnogima može poslužiti kao primer, s obzirom na jačinu i trajnost njihove bračne luke, a Bogoljub je još jednom stavio svima do znanja koliko je jaka njihova ljubav.

- Dragi moji, moram da Vam kažem da nema ništa lepše nego susret sa voljenom osobom. Želeo bih ovu sliku da podelim sa Vama. Mislim da nije ništa neprijatno iskazati iskrenu ljubav prema osobi koju volite, a ta osoba je moja Milanka. Jedna prelepa Kosovka devojka koja bez obzira na godine svoju svežinu i lepotu održava fantastično. Tako da danas izgleda isto kao kad sam je prvi put sreo pre 46 godina. Izgleda isto kao devojčica koju sam prvi put sreo sa 15 godina u Peći. U tim godinama u toj konzervativnoj sredini bilo je veoma veoma teško iskazati ljubav ili kako smo mi to zvali biti otvoren sa nekim. Njeni roditelji su veličanstveni. Njen otac Milan CARSTVO MU NEBESKO i majka Bosa su zaista veličanstveni ljudi koji su u to vreme pre skoro pola veka podržali našu ljubav dok smo bili mladi - napisao je on, uz sliku koja se mnogima dopala, pa dodao:

- I danas posle pola veka meni to izgleda pomalo čudno i neverovatno dok gledam svoje unuke kako sve danas izgleda. Ogroman je napredak u tome napravljen, a zamislite pre pola veka u Peći. Nema ništa lepše i draže nego kad posvetite život jedno drugome, i mnoga iskušenja u životu dodju i prodju ali zajedništvo je najjače. Porodica je najvažnija i najdraža! Zato draga moja dečice i Vi mladi, vodite računa o svojim roditeljima, volite ih i Bog će i Vama podariti svu ljubav i sreću. Tako će i Vaša deca poštovati Vas. Vaši Milanka i Bogoljub sa porodicom Karić.

