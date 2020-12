"ZBOG MUZIKE SAM NAPUSTIO ŠKOLU, OTAC SE LJUTIO" Ljuba Aličić nikad iskrenije o teškom detinjstvu bez novca, počecima njegove karijere i roditeljima!

Otvorio dušu!

Ekipa emisije "Premijera - Vikend specijal" posetila je dom Ljube Aličića, a novinar Nemanja Vujičić imao je sa ovim legendarnim pevačem jedan od najiskrenijih intervjua do sada

Ljuba je u ovom intervjuu govorio o svojim počecima, ali i tome zašto mu je otac branio da se bavi muzikom.

- Ja sam rođen u Šapcu, to je moj grad, ovde je moja porodica, sa suprugom živim već 40 godina, od 1980. godine. Ja sam poklonio čitav život, ona je žena mog života. Trebalo je Ljubu Aličića... Kada smo se uzeli, normalno, ja sam morao da radim, to je moj posao, ja muziku volim najviše na svetu. Zbog muzike sam napustio peti razred. Otac je strašno želeo da završim školu, ja sam bio siguran u sebe da moram da radim taj posao i bio sam siguran da moram nešto da uradim u životu. Pevao sam u kafani tad, a kad sam uverio oca da sam siguran u to, bio sam u Subotici, bežao da pevam, mnogo sam bio interesantan i kao dečkić i kao pevač. Ja sam bio siromašno dete, ne samo ja, bilo je nas osmoro, trebalo je to oblačiti, odhraniti, odškolavati. Ali ja sam jednostavno slušao sebe i ne kajem se, meni je sve potaman i srećan sam čovek i danas, imam sinove, unuke, svi me poštuju, nemam reči. U detinjstvu je bilo ljubavi, ali nisam baš imao novaca koliko sam ja mislio da treba da imam. Radio sam samo za bakšiš, vremenom sam posle godinu, dve dobijao i platu. Mene je narod mnogo voleo kao klinca, ja sam tad pevao pesme Nedeljka Biljkića, on je i moj idol, pevao sam od Kvake... Ja mislim da sam ja skroman čovek, ali neću sad da kažem, ja znam koliko vredim, bio sam uporan. Ali onaj gore mi je dao to, glas. Nije mogao tad da snimi ploču svako - priča Ljuba i dodaje:

- Plakao sam zbog muzike, imao sam majku koju sam voleo najviše na svetu, snimio sam dve, tri pesme baš o njoj, tako da... majka je jedna. I po meni sve pesme gde se pominje majka su najlepše. Ona je bila za to, ali ona nije smela ništa da kaže. Otac je bio mnogo opasan. Nikad se ništa ne zna, možda bih bio automehaničar da sam poslušao oca.

