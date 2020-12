ŠOK POTEZ SAMO NEKOLIKO DANA PRED ODLAZAK U PORODILIŠTE Trudna Tamara Đurić se slikala u provokativnom izdanju u 9. mesecu! FOTKE GRME!

Skinula se i pokazala zavidnu figuru u 9. mesecu trudnoće!

Tamara Đurić, rijaliti zvezda, sitno broji do porođaja! U devetom je mesecu blagoslovenog stanja, a uprkos tome što će u porodilište za koji dan, ona je veoma aktivna trudnica, o čemu svedoče i njene nove fotke iz studija u kojem je pred sam kraj trudnoće napravila foto-uspomene za pamćenje. Ona je, naime, uradila set provokativnih fotografija u seksi donjem vešu, a potom je otišla korak dalje i skroz se ogolila!

Buduća mama pozirala je potpuno naga, ogrnuta belom košuljom, a u prvom planu bio je, očekivano, trudnički stomak, ali i bujno poprsje. Tamara se pohvalila fotkama "iza scene", a kako će izgledati finalni proizvod, videćemo kroz nekoliko dana.

Inače, Tamara je nedavno u intervjuu za TV Pink govorila o blagoslovenom stanju.

- Prvi put kad se pomerila ja sam bila u šoku. Ležala sam na leđima, i samo sam osetila kao da je nešto zaplivalo po mom stomaku, nije mi bilo prijatno. Sada mi njeni pokreti ne smetaju. Ne bih nikoga da uvredim ili da zvučim grubo, ali mi je izgledalo kao da mi se vanzemaljac stvorio u stomaku. Sad sam se srodila s tim - ispričala je nedavno Tamara, koja će postati majka devojčice.

- Radili smo test i pokazalo se da je devojčica. Bila sam presrećna, a on se nije oduševio. Daću joj ime po sebi - Tamara. Znam da se po živima ne daje ime, ali ja bih želela da se moja devojčica zove kao ja. To sam želela još kao mala, ovo nije sad ideja. Imam tu ideju već poslednjih 15 godina. Tako da sam sigurna da nisam pogrešila, uopšte nisam imala dilemu. Govorili su mi da ne može tako, koliko god da može - ne može, ja sam tako odlučila. I to će tako biti", ispričala je ona nedavno u emisiji "Premijera".

Autor: D.T.