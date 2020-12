DA JE PRETUČENA, NE BI BILA U STANJU DA GOVORI Skandalozno: Ovako se bivši dečko ŽENE OD SULTANA pravda nakon što ga je optužila za nasilje

Demantovao je pojedine spekulacije, a potom najavio da će kad-tad otkriti istinu o sukobu, o kojem danima unazad bruji domaća javnost.

Tijana Milentijević, pevačica poznatija pod umetničkim imenom Tijana eM, pre nekoliko dana prijavila je svog dečka, bubnjara M. K., za psihičko i fizičko nasilje. Posle nekoliko dana ćutnje, smogla je snage da se obrati javnosti, te je priznala da je istina da je dečko fizički nasrnuo na nju, zbog čega ga je prijavila nadležnim organima, a sada je i on izneo svoju stranu priče.

Tom prilikom, M. K. nije demantovao da je došlo do incidenta, međutim mnogi su stekli utisak da je želeo da poruči da je pevačica čitavu priču "preuveličala".

Više puta izbacivan iz benda nisam, jednom smo prekinuli saradnju i više nikad nismo nastavili, iako smo se viđali, spavali, izlazili, imali kontakt. Kako neki novinari kažu: Hteo da iskoristi slavu popularne pevačice. Na dan kad je izbačena pesma obrisao sam sve slike sa dotičnom, baš iz tog razloga, da ne bude da sam se šlepao. Od prvog dana kad je izašla pesma smo u vezi, sve je bila laž i delimično moj predlog da bude solo u javnosti, da se ne bi provlačila po novinama kako je sa kolegom u vezi, kasnije sam shvatio da je to moja najveća greška. Razlog zašto je došlo do svađe neću iznositi, bar ne još uvek, kada bude došlo vreme saznaće se i to. Istina uvek izađe na videlo, tako će i ovaj put. Pretučena, prebijena, malteretirana osoba kako pišu novinari posle jednog dana ne bi bila u stanju da govori, a kamoli da se pojavi na televiziji i da daje intervju. To bi bilo sve, oglasiću se i naredni put, jer moje ime, moja porodica, prijatelji prolaze kroz pakao zbog ovoga, a prava istina nije nigde spomenuta - napisao je on na Instagramu.

Podsećanja radi, Tijana se uključila uživo u emisiju "Premijera - Vikend specijal", gde je prvi put ispričala kako se oseća nakon incidenta.

- Ja ne bih detaljisala o tome šta se dešavalo, ispričala sam onome kome sam morala. Što se tiče razloga za svađu i raspravu, nema potrebe da se iznosi. Sve što piše u medijima izvučeno je. Ne bih rekla da nije tačno. Ali o detaljima ne bih htela da pričam u ime te ljubavi koja je postojala zadržaću to za sebe. Ne bih demantovala ono što je izašlo. Rekla bih da je sve istina. Trudim se da ovih dana ne budem sama, prija mi društvo i lepa reč, da skrenem misli od svega, moji roditelji su moja najveća zaštita i ponekad treba poslušati roditelje na vreme. Ali svako ima pravo na greške. Normalna je reakcija mog tate i moje mame, sve što se desilo je normalno jer niko ne bi bio srećan da mu neko uznemirava dete - ispričala je Tijana, koja je priznala i kakva je bila njihova veza pre incidenta.

- Nije bilo agresije, ali roditelji imaju mišljenje da li je neko za vas ili nije, ja sam htela da poslušam svoje srce, ali se ispostavlo da su roditelji u pravu. Nisam u kontatku sa bivšim dečkom, ne bih to oprostila, čim je došlo do toga da ja ovako reagujem, to je kraj i nema mesta za bilo kakav oprost. Samo bih posavetovala žene da ako bilo kad primete bilo kakvu agresiju od strane svog partnera, da reaguje, da obrati pažnju i da se ponaša na pravi način u tom trenutku.

