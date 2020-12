Haos bez prestanka!

Utorak je dan kom se zadrugari najviše raduju, kako tada uživaju u žurkama Velikog šefa. Međutim, sinoć nisu svi bili raspoloženi za provod. Jovana Ljubisavljević provela je dobar deo jučerašnjeg dana plačući nakon sukoba sa Vladimirom Tomovićem, a i pred sam početak žurke bila je vidno potresena. Njoj je u jednom trenutku prišao i Milan Janković Čorba, a mnogim zadrugarima je zapala za oko njihova bliskost.

Došlo je vreme i da žurka počne, a Veliki šef je poslao dobro poznato pismo, kao i budžet za žurku, koji je raspodelila Sandra Rešić, ovonedeljni vođa.

Za dobar provod i sinoć je bio zadužen DJ Đoliks, ali neki od zadrugara potrudili su se da naprave haos, a ne šou. Jedan od njih bio je Fran Pujas, koji je na samom početku žurke počeo da razbija staklo po imanju, navodno želeći da pobegne iz "Zadruge 4". Njega je u toj nameri sprečilo obezbeđenje.Podsetimo, tokom jučerašnje igre Čorba je pecnuo Frana komentarom za Paulu Hublin, govoreći za nju "moja k*rva, a tvoja devojka". Kako je Pujas generalno ljubomoran i stalno Pauli prebacuje sve odnose koje je imala u kući nakon njihovog prvog raskida, ovaj komentar ga je dotukao.

Marko Janjušević Janjuš je na početku žurke bio začuđujuće utučen, kako je pre toga u Beloj kući bio jedan od najveselijih zadrugara. On je provocirao Maju Marinković nekoliko puta i pokušavao da je udalji od sebe, navodeći čak i da je njegov razvod lažan. Maja nije pala na ovo, već je veselo igrala pored njega.

Na sinoćnoj žurki došlo je do ponovnog zbližabanja Milice Kemez i Mišela Gvozdenovića, koji su čak dogovorili i sastanak kada budu izašli iz Bele kuće.

Izgleda da su se sinoć otkrile i neke nove simpatije. Naime, Rialda Karahasanović je i dalje bila ljuta na svog dečka Kenana Tahirovića, ali je njen osmeh vratio Alen Hadrović u radionici, koji joj se, čini se, sinoć i nabacivao.

Aleksandru Nikolić je grizla savest što se pre nekoliko nedelja poljubila sa Tomom Panićem u igri "Masne fote", pa je prišla Nadeždi Biljić da joj se izvini, koja joj je ovo oprostila.

Misica Jovana i dalje nije mogla da se smiri. Ona se jadala Čorbi na Tomovića, te navela da je Vladimir proganja. Ono što će zasigurno šokirati mnoge je Jovanin i Čorbin razgovor kraj Rajskog vrta, kada je ova zadrugarka mislila da se sakrila od kamera.

Naime, ona je reperu ispričala detalje o svojoj porodici i svom životu, ali se i osvrnula na vezu sa svojim dečkom Lukom, za koju je do sada uvek govorila da je savršena. Ona je Čorbi ispričala da je bila prevarena tri puta, kao i da trpi Luku i da neće trpeti Tomovića.

Dok su oni razgovarali, u Beloj kući izbio je rat. Nadežda Biljić je napala Tomu Panića, jer joj je navodno pravio ljubomorne scene, pa mu sasula niz uvreda i psovki, a zatim i krenula na njega. Obezbeđenje je ušlo u Belu kuću da smiri situaciju.

Nadežda se nije smirivala i sve vreme je išla za Tomom i psovala mu porodicu, a naročito majku. Biljićeva mu je spominjala i Paulu Hublin, te govorila Tomi da sada glumi, a da bi je napolju pretukao. Ona je zahtevala da on pokaže svoje pravo lice, a Panić joj je poručio da se ne igra sa njim, da joj ne bi napravio haos.

Aleksandra Nikolić je iskoristila situaciju dok se haos dešavao, pa je priznala Pauli da joj se vraćaju emocije prema Filipu Caru.

Sanja Stanković je prišla svojoj bivšoj simpatiji Franu Pujasu, želeći da ga uteši nakon haosa sa početka žurke, ali on nije bio raspoložen da je sluša.

Mir u spavaćoj sobi nije bio ni na vidiku, kako su posle Nadežde i Tome frku digli i Miljana Kulić i Mišel Gvozdenović. Pevaču je zasmetalo to što ga zadrugarka i dalje prati i ne da mu da spava, pa je obećao da ni ona, ni njena majka, kao ni sin neće spavati. Iako je prvobitno izgledalo kao da se šale i ratuju, njihov sukob je umalo eskalirao u fizički obračun, a obezbeđenje je i ovo sprečilo.

Uvrede i provokacije su se nastavile. Mišel je odlučio da okrene igru, pa je Miljani rekao da je zaljubljen u njenu majku Mariju, a ona je zatim pokušavala da ga poljubi na silu. Tenzija je dostigla vrhunac, ali su se potom ovo dvoje zadrugara razdvojili i situacija se na tom frontu primirila, ali je ubrzo nastao novi rat u spavaćoj sobi.

Naime, Filip Car je po ko zna koji put prišao Mini Vrbaški sa istom pričom. Želeo da se pomire i da izvuče od nje da ga ona voli. Svađa je eskalirala, a počeli su i da se vređaju. Car je takođe optužio Minu da mu se meša u sve odnose, navodeći da ga je večeras peckala za Milicu Kemez, kao što je ovih dana radila za Natašu Radan.

Mina je u jednom trenutku izgorela od besa, pa je krenula na Cara. On je nastavio da je provocira, vređa i psuje, a psovao joj je čak i članove porodice, a ni ona mu nije ostala dužna.

Iako su ih i obezbeđenje i zadrugari smirivali, Car je bio neumoran, pa se ponovo vratio do Mine da je vređa, a njoj je u jednom trenutku pozlilo.

Zadrugari su je odveli do sobe za izolaciju, gde je ona našla utehu kod Rialde i Kenana, ali je Car došao i to i krenuo da divlja ispred sobe. Mina je urlala, Car se nije smirivao. Na kraju ga je obezbeđenje odvelo do Bele kuće.

Ni Tara Simov nije imala mira rano jutros. Ona je rekla Ani Bulatović da je dobila napad panike, pa otišla do hotela gde borave Sandra Rešić i Nenad Aleksić Ša da je smire i izmere joj pritisak. Posle toga se vratila u Belu kuću, gde ju je smirila Milica Kemez.

Ono što je mnoge iznenaditi je to što je Milica završila u krevetu kod Bore Santane, sa kojim se ljubila, posle svega što se izdešavalo između njih dvoje.

U krevetu su završile i Aleksandra Nikolić i Jovana Tomić Matora, koje su nedavno imale prvi poljubac, a rano jutros su obnovile tu bliskost.

I na samom kraju preseka, par koji menja svoj odnos iz minuta u minut. Iako ju je večeras ponovo gurao od sebe, Janjuš se rano jutros potpuno prepustio Maji Marinković i to u najžešćoj vreloj akciji koju su imali do sada. Nama ostaje da ispratimo kako će se zadrugari danas ponašati kada se probude nakon svih ovih turbulentnih dešavanja.

Zadruga 4 - Maja i Janjuš potpuno zaboravili na kamere - 23.12.2020. pic.twitter.com/eub8TOoSLi — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 23. децембар 2020.

Autor: M. P.