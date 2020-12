Nije joj lako

Džej Ramadanovski preminuo je naprasno 6. decembra u 57. godini od srčanog udara, a njegovi najbliži pronalaze način da što lakše podnesu bol.

Pevač je, na sreću, imao mnogo prijatelja, naročito njegovih bliskih Dorćolaca, koji su sada uz njegovu porodicu. Izvor blizak pokojnom pevaču ispričao je kako se posle nepunih 20 dana od Džejeve smrti nose s tugom njegovi najmiliji. Još ima ljudi koji dolaze da im izjave saučešće, jer zbog situacije sa koronavirusom mnogi nisu smeli da se usude na to. I komšije koje ih čak i ne poznaju dovoljno dobro, dodaje izvor, slobodne su da ih zaustave na ulici i izraze žaljenje za Džejem.

- Marija je, inače, veoma emotivna. Džej i ona su oduvek bili bliski, ali je ona posebnu empatiju gajila prema ocu otkako se razboleo i kada je pre tri godine operisao srce. I ona i Ana su brinule stalno za njega, ali Džej je imao takav optimizam da je prosto sve mogao da uveri da će biti dobro. Međutim, Marija je sve više slomljena kako vreme prolazi. Njene emocije preusmerene su samo na lik i delo Džeja, tako da svakodnevno sluša određene njegove pesme, prati medije, gleda njegove fotografije… Iako je majka Nada stalno uz nju, Marija samo priča o događajima koji podsećaju na njega, a kad progovori o tome šta još nije doživeo, mnogo se rasplače. Tuga jedna koliko pati, ali ona je jaka, samo je potrebno vreme da prođe. Ani je malo lakše, jer su joj deca preokupacija i odvlače joj pažnju, koju bi inače isto preusmerila samo na tragediju - kaže izvor i dodaje:

- Marija sve više govori o svojoj muzičkoj karijeri, volela bi to zbog Džeja, jer je on veoma bio ponosan na njen glas. Ali svakako za to nije još spremna, pre svega psihički. Verovatno da će Džejeva prijateljica i menadžerka Andrijana, koja je bila svakodnevno s njim, nastaviti da prati i njegovu naslednicu, da bude uz Mariju, jer će hteti da joj pomogne i da zna da će biti u sigurnim rukama. Za sada pokušavaju da joj skrenu misli, naročito što idu praznici, a to će joj pasti još teže. Svaki događaj koji Marija prvi put bez Džeja prođe, naročito odlazak na mesto gde su obično bili zajedno, padne joj teško. Da bar nije korone, lakše bi joj bilo, da malo izađe iz kuće, ali trenutno ni to ne može. Ona je i sama rekla da će joj nedelja kao dan uvek biti tužna.

Autor: N.V.