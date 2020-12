Burna i turbulentna godina iza bivše zadrugarke, otkrila nam je i intimne planove za 2021 godinu.

U domu bivše zadrugarke Jelene Pešić već uveliko se oseća novogodišnja euforija, a mi smo odlučili da baš sa njom popričamo o svim dogodovštinama koje su se desile tokom ove godine.

U javnosti se pojavila kao anonimna devojka, koja se istakla svojom lepotom, odvažnošću i damskim držanjem. Tokom takmičenja u najgledanijem rijalitiju "Zadruga 3" je i dobila epitet dame, koja se nije obrukala. Jelenu smo odmah upitali kako gleda na ovu godinu, šta joj je donela, a šta odnela.

- Godina iza mene je specifična i različita u odnosu na sve prethodne po Zadruzi, naravno. Donela mi je jedno novo iskustvo, kao i upoznavanje sebe i svojih granica u okruženju kojem ne pripadam. Uzela mi je deo mentalne higijene, jer još uvek filtriram iz sebe sve gadosti koje sam morala da gledam i slušam zahvaljujući pojedincima sa kojima sam živela 10 meseci.

Zbog čega si najviše ponosna na sebe u ovoj godini koja nam izmiče?

- Ponosna sam na sebe iz mnogo razloga. Predugačak je spisak stvari koje su me učinile ponosnom, ali o tome ćemo detaljnije... (smeh) Šalu na stranu, ponosna sam, jer sam ostala svoje, dokazala sam da vas ništa ne može ni poljuljati, ni promeniti ako ste odrasli sa zdravim temeljima.

Koliko ti je bilo teško cele situacije koja je pogodila ceo svet?

- Teško mi je zbog ove situacije, jer mi je oduzela nešto bez čega ne umem da funkcionišem, a to je zagrljaj, to su okupljanja sa prijateljima, familijom. Smeta mi činjenica da se udaljavamo kao ljudi u svetu koji je i bez Korone pun neljudi. Teško prihvatam ovakvu stvarnost u kojoj virimo ispod maski koje nam skrivaju osmeh. Korona mi je odnela baku, jednu veliku i predivnu ženu i to je trenutno moja najveća bol koju delim sa celim svetom, jer je mnogo sličnih priča.

Šta smatraš najvećim uspehom u ovoj godini, po čemu ćeš je pamtiti?

- Moj najveći uspeh je to što sam preživela pojeedine ljude iz Zadruge 3.

U kom trenutku si se najviše smejala, a u kom najviše plakala tokom godine?

- Najviše se smejem naravno sa porodicom i prijateljima. Bora i Milan Milošević su definitivno bili neki novi izvor smeha i dobrog humora u ovoj godini, a suza je bilo, bilo je teških trenutaka, a sebi mogu samo da poželim da sledeće godine bude isto toliko suza, ali radosnica.

Dugo se spekulisalo o vezi i tome da li si našla svog voljenog. Priznala si da postoji muškarac koji te je osvojio, da li vidiš sebe u 2021. godini pred oltarom?

- Bitno je da sam ja voljena i zaljubljena, a sad... Za više informacija treba da prođe malo više vremena. Ja sebe uvek mogu da zamislim pred oltarom, ali ne znam sa kim ću došetati pred isti. Dug je to put...

Da li bi volela da su sledećoj godini dobiješ bebu?

- Uvek sam spremna da se ostvarim kao majka, jer majčinstvo smatram najvećim darom od Boga. Biće i to jednog dana, čemu žurba...? (smeh).

Da li nam možeš otkriti šta ćeš partneru pokloniti za Novu godinu?

- Ne mogu, jer će pročitati. U svakom slučaju, poklon je takav da raspaljuje maštu... (smeh)

Iz ove perskeptive, kako gledaš na sledeću godinu?

- Kao na još jednu godinu u nizu u kojoj ću se dobro provesti, pa makar i pod maskom. Nema toga što će me sprečiti da se dobro zabavim, volim i uživam u životu! Nije poenta preživeti, već živeti, to je od sada moj moto.

Kakvi su ti planovi za sledeću godinu?

- Da stignem na sve dobre žurke i sve dobre svirke u gradu. Plan mi je da odmaram, uživam i da vreme provodim isključivo sa kvalitetnim ljudima, a onda kada lepo odmorim, moraću malo i da raduckam i da obezdeim sebi sve ono što nedostaje.

Koja je tvoja neispunjena želja?

- Da umem da pevam! Toliko volim da pevam, a baš ne znam, nema mi pomoći.

Šta je ono što ćeš poželeti sebi za 2021 godinu, a da nije kliše poput zdravlja, ljubavi i sreće?

- Pa realno, svima nama je samo zdravlje potrebno da bi bili srećni. Sve što može da se kupi je džabe. Poželela bih sebi da nikada ne izgubim snagu i veru u sebe

Autor: Ognjen Bogdanović