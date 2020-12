ISPLATILO MU SE: Nino Čelebić 'unovčio' vezu sa Teodorom! Evo koliko sada zarađuje košarkaš!

Od ovoga može da se živi.

Od reklama na društvenim mrežama mnoge naše zvezde odlično zarađuju, a čist primer toga koliko popularnost na društvenim platformama donosi novca jeste košarkaš Nino Čelebić.

Otkako je u vezi sa mladom muzičkom zvezdom Teodorom Džehverović njegov broj pratilaca na Instagramu je dvosturko porastao, a sa njima i cena reklame na njegovom profilu.

Svaka druga objava na košarkaševom Instagram nalogu je reklama, najčešće su u pitanju manje poznati modni brendovi kojima je potreban takav vid marketinga. Nino pozira i slika se u njihovim modelima, jaknama, pantalonama, džemperima, patikama, i toplo preporučuje i drugima da ih isprobaju. Naravno, on to ne radi za džabe. Kako se navodi od ljudi iz Čelebićevog bliskog okruženja, on za svaku objavu dobije oko 200 evra, a s obzirom na to da ih nedeljno ima i po pet, to znači da na mesečno nivou od reklamiranja zarađuje po nekoliko hiljada.

Autor: R.L.