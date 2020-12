Popularna pevačica je za portal Pink.rs ispričala neke stvari koje do sada sigurno niste znali!

Za mnoge je 2020. godina počela lepo, a onda se život kakav poznajemo potpuno promenio. Ipak, ono što je uvek isto jeste to da je najbitnija porodica, koja je oslonac za sve. To je slučaj i kod pevačice Seke Aleksić, koja je za portal Pink.rs sumirala ovu godinu i otkrila nam kako je pandemija koronavirusa promenila nju, kakve želje ima za 2021. godinu i zašto je, među prvima, rešila da otkaže nastup za doček.

Ova godina je za sve bila drugačija, a mnogi su pričali kako će "2020. biti njihova". Kakva biste je Vi opisali?

- Godina koja je lepo počela, ali ju je kovid-19 upropastio. Svi smo u istoj opasnosti koja mesecima lebdi iznad nas, ali ne prolazimo svi na isti način kroz celu tu situaciju. Osim toga što je važno da budemo odgovorni prema svom fizičkom zdravlju, važno je i to da ne pokleknemo i da očuvamo mentalno zdravlje i duh. Moja porodica i ja smo preležali kovid-19, ali smo, hvala Bogu, imali lakšu kliničku sliku. Od početka pandemije, suprug i ja smo se trudili da naši sinovi ne osete posledice pandemije i da na što bolji i što kreativniji način ispunimo vreme koje provodimo zajedno. Strpljenje je važno uvek u životu, pa tako i u ovoj situaciji, jer svemu dođe kraj, pa ćemo tako dočekati i kraj pandemije i povratak normalnom životu koji smo imali pre marta 2020.

Ono što je sigurno jeste da je epidemija najveći uticaj imala na javne ličnosti, koje nisu mogle da rade zbog cele situacije. Međutim, s druge strane, mnogi su i istakli da im je prijalo da odmore i da budu sa svojim porodicama. Da li je to i kod Vas slučaj?

- Pandemija je jednako promenila živote svima nama, bez obzira kojom profesijom se bavimo. Tačno je da su u ekonomskom smislu neki bili više pogođeni, ne samo muzička branša, nego i svi oni koji rade u turizmu, hotelijerstvu, ugostiteljstvu… Zbog proširenja porodice i našeg drugog sina koji je dodatno oplemenio moju porodicu, ja sam svakako imala plan ove godine manje da radim, a više vremena da provedem uz svoje najmilije. Naravno, nisam mislila da će to baš ovoliko potrajati. Međutim, ceo ovaj produženi odmor, suprug i ja smo iskoristili da uživamo u svakom trenutku odrastanja naših sinova.

Ono što su mnogi pohvalili jeste Vaš potez da otkažete nastup za doček Nove godine i tako ne dovedete nikog, pa ni sebe, u opasnost. Na koji ćete način sada dočekati 2021?

- Bez obzira što smo moja porodica i ja preležali kovid-19 i imamo antitela tako da, za sada, ne možemo ugroziti ni svoje, ni zdravlje drugih, u situaciji kada u jednom danu i dalje imamo nekoliko hiljada novozaraženih nije pametno organizovati masovne skupove. To je razlog zbog koga sam otkazala novogodišnji nastup. Druženje sa publikom će sačekati neka bolja vremena za koja verujem da će uskoro doći. Na sve ovo gledam kao na retku priliku u kojoj Novu godinu mogu da dočekam okružena svojom porodicom. Ovu, 2020. ćemo ispratiti u svom domu koji je u potpunosti presvučen u prazničnu čaroliju. Praznicima sam se uvek radovala, a od kada sam postala majka, imam samo razlog više da se radujem dočeku i prazničnoj atmosferi.

Uradili ste nekoliko lajv mini koncerata iz svog doma, koji su naišli na veliki odjek kod publike. Mnogi su komentarisali da im je, u celoj ovoj situaciji, prijalo da Vas slušaju jer to ne mogu da čine uživo, da li je i Vama značilo da na ovaj način imate konekciju sa svojim fanovima?

- Jasno je da home koncerti nikada neće moći u potpunosti da zamene nastupe na kojima imamo direktnu komunikaciju sa publikom, na kojima i mi koji nastupamo i publika osete tu emociju koja je posebna. Međutim, u ovim uslovima u kojima živimo poslednjih meseci, onlajn koncerti iz doma su jedino rešenje koje nam omogućuje da komuniciramo sa našom publikom. Ja sam se zaista radovala pripremama za te nastupe, jednako kao da su koncerti u nekoj prepunoj dvorani. Prijalo mi je da se bar malo osetim tu emociju koju kroz pesme prenosim na sve one koji vole da me slušaju. Sudeći po komentarima i publika je uživala i to me raduje. To znači da smo postigli cilj.

Kakve su Vaše želje za 2021?

- Sve moje želje tiču se dobrog zdravlja moje porodice, kao i svih ostalih ljudi. Takođe, svima nama želim da sa što manje posledica ispratimo ovu pandemiju i sa nekom novom energijom, životnim iskustvom i mudrošću nastavimo normalan život.

Da li Vi imate neke posebne želje kada su pokloni u pitanju i hoćete li svojim sinovima i suprugu biti Deda Mraz i ispuniti im sve ono što su poželeli?

- Oduvek sam jednako uživala da darujem sve one koji mi nešto znače, kao i da primam poklone, te s ljubavlju upakovane znake pažnje. Suprug i ja nastojimo našim sinovima tokom cele godine da priuštimo radost primanja darova, a Nova godina je samo posebna prilika u kojoj će da dobiju ono što su želeli.

Koja je Vaša poruka za kraj ove i početak nove godine našim čitaocima?

- Najvažnije je da nijednog trenutka ne posustanemo, ne klonemo duhom, već da se iskreno molimo Gospodu da u zdravlju što pre dočekamo kraj pandemije. Lako ćemo posle nadoknaditi sve ono što smo možda propustili prethodnih meseci.

Autor: Nemanja Vujčić