KAKVO TELO BORJANOVA ŽENA IMA! Supruga poznatog fudbalera žari i pali na Maldivima, a evo kako je odgovorila na najintimnije pitanje, on se odmah umešao! (FOTO)

Nju glava nikad ne boli!

Snežana Borjan, atraktivna supruga Milana Borjana, pokazala je zgodno telo na Maldivima. Naime, ona je otputovala na odmor, a da joj suprug ispunjava sve želje i koliko uživa pokazala je pratiocima na društvenim mrežama. Zgodno telo, zaobljena pozadina i pločice na stomaku, to je sve što krasi ovu zanosnu plavušu.

Inače, Borjan i Snežana su odgovarali na škakljiva pitanja, a na pitanje da li je predrasuda da žene češće "boli glava" kada je vreme za intimne odnose ova dama je odgovorila:

- Mene nikad ni zbog čega ne boli glava, pa ni kada je vreme za akciju, ali moj suprug zna da kaže da ga sve boli. Oprostim mu, jer znam da se mnogo troši na utakmicama i treningu.

Na Snežanin odgovor Milan se ubrzo nadovezao.

- Svi znaju koliko fudbaleri mnogo treniraju. Posle neke teške utakmice nama nije do života, a kamoli do intimnih odnosa. Mnogo se na terenu izmorimo i retko ko to shvati, ali hvala Bogu, moja supruga sve razume.

