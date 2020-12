Imao je potpuno drugačiju priču od njene.

Paula Hublin je učesnica "Zadruge 4" koja izaziva veliku pažnju, kako svojim specifičnim izgledom, tako i svakodnevnim postupcima u rijalitiju. Pre samo dve večeri, tokom pitanja gledalaca, njen bivši dečko, Toma Panić, otkrio je nešto što do sada niko nije znao.

Naime, on je obelodanio da je atraktivna zadrugarka došla u Beograd zbog popularnog jutjubera poznatog kao Baka Prase, te da je završila u njegovom stanu, a ona je odmah pojasnila o čemu se radi.

Da razjasnim ovu priču. On je komentarisao spot u kom sam bila, pa se on meni javio. Ja jesam došla u Beograd sa svoje tri prijateljice, pa smo se čuli, došao je po mene i otišli smo kod njega, ali se*s nismo imali, samo smo se poljubili - ispričala je Paula.

Ona je u više navrata naglasila da do sek*sualnog odnosa nije došlo, a povodom svega se oglasio i on na svom jutjub kanalu, gde je potvrdio priču da je Paula bila kod njega, ali i da je ona ta koja mu se javila, obavestila ga da je u Beogradu i izrazila želju da mu dođe u posetu, posle čega je on svojim automobilom došao po nju.

Kaže da ne želi intimne odnose, a želi da joj gurnem jezik u grlo. Šta priča ova devojka? Koristio sam kondom, zaštita je bila na mestu, nemajte brige, neće se oprasiti! A nismo seli na piće, zato što nije bilo opcije za to - našalio se jutjuber.

Kako je Hublinova izjavila da je i njen otac upućen u sve, Baka je imao nešto reči i na tu temu:

Tata, ša'im se, nije bilo ničega. Tata mora da je ponosan na nju - rekao je on.

Definitivno se njihove priče ne poklapaju, a šta stoji iza svega i ima li još novih detalja - saznaćemo u narednom periodu.

Autor: M.I.