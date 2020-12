Za njega 31. decembar više nikada neće biti isti, budući da taj dan umesto novogodišnje euforije u njemu budi tugu za pokojnim ocem, koji je preminuo pred doček prošle godine.

Popularni pevač i zvezda rijalitija ''Zadruga'' Sloba Radanović pre godinu dana, 31. decembra 2019. godine, doživeo je veliku porodičnu tragediju, kada je preminuo njegov otac Dušan, za kog je bio veoma vezan. Sloba je te večeri smogao snage i izašao pred publiku, kako bi održao unapred zakazani nastup za doček 2020. godine u jednom prestoničkom hotelu, a on je sada u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs progovorio o najtežim trenucima u 2020. i bolnom gubitku, ali i o planovima za 2021. za verenicom Jelenom.

- Kao i svima, ova prethodna godina bila je mnogo teža od ostalih, prvenstveno zbog te bolesti koja je zadesila čitavu planetu. Ja sam u 2020. ušao sa velikom tragedijom, sa kojom sam morao da naučim da živim. Nažalost, ova 2020. nas je naučila da se bez svega može. Ja sam prvesntveno naučio da moram da nastavim dalje i bez jednog roditelja, ali sam naučio i da su mi mnoge stvari, koje su mi ranije bile normalne, sada postale luksuz. Ta pošast naučila me je da se ipak bez svega može - rekao je Sloba na početku našeg intervjua, pa otkrio koliko mu je teško bilo da se ipak pojavi i održi nastup za doček 2020. samo nekoliko sati, nakon što je izgubio oca.

- Bilo mi je mnogo teško prošle godine za doček da izađem pred publiku. Ne bih ni najgorem dušmaninu poželeo da mora da peva na dan kad mu umre roditelj ili neko blizak, to je stvarno strašno... Ja sam želeo da ispoštujem svoju publiku i znam da je moj otac to isto želeo, tako da sam skupio hrabrost da uradim taj posao. Mnogo drugačije sada gledam na taj dan - 31. decembar, to je neki zavšetak, ali za mene svakako ima simboliku. Pored toga što se završava godina, tu se završio i život mog oca. Možda je to simbolika i početka nečeg novog. Na kraju shvatite da je sve to normalno i da ćemo svi mi tako. Svi ćemo mi tamo kad tad. To je nekako najnormalnija stvar u životu i u taj stadijum ćemo svi doći - kaže pevač za Pink.rs i otkriva kako će izgledati njegova i Jelenina novogodišnja noć.

- Ja još ne znam kako će izgledati moja novogodišnja noć. Imam unapred zakazan nastup u Beogradu, u jednoj velikoj sali, ali i ako ne bude dozvoljeno da bude toliko ljudi, imamo i neki alternativni nastup. A ako ni od toga ne bude ništa, onda ne znam šta ćemo... Možda ako se ne budu dozvolili nastupi, Jelena i ja odemo bar na neku planinu za Novu godinu. Malo da odmorimo... - rekao je Sloba i prisetio se kako su izgledale novogodišnje noći tokom njegovog detinjstva, a jednim otkrićem je sve šokirao.

- Skromno, u krugu porodice smo slavili. Uglavnom u kući ili na trgu. Ja sam bio dete koje se svemu radovalo, i sitnicama, poklonima, prazničnoj atmosferi i svemu... Kasnije, kad sam odrastao počeo sam da radim kao obezbeđenje na vratima. Četiri, pet godina sam radio kao obezbeđenje, bila mi je potrebna kinta za fakultet i za raspust. Sada u poslednjih nekoliko godina provodim isto radno Nove godine - poručuje pevač i otkriva da li u 2021. planira da se oženi drugi put lepom Jelenom, ali i da li je spreman da se ostvari u ulozi oca.

- Planiramo normalno da ovekovečimo našu vezu kad sve ovo prođe, jer nam je stvarno mnogo lepo. Normalno da planiram da se ostvarim u ulozi oca, svaki čovek bi to voleo, ostvariti se u ulozi oca i uopšte roditelja je neki cilj u životu, da ostaviš svog potomka i da ostaviš nekoga koji će biti sećanje na tebe, a to je tvoje dete - rekao je za Pink.rs Radanović i otkrio šta bi sebi i svojim najmilijima poželeo u 2021. godini.

- Samo zdravlje mi je bitno, da ovo sve prestane, da ljudi prestanu da umiru. Da prođe ova pošast i da krenemo da živimo normalno. Na poslovnom planu bih voleo da u narednoj godini krenemo normalno da radimo, da delimo energiju sa publikom, to nam je svima potrebno.

Autor: M.K.