Svane nedelje gledamo ga na malim ekranima kako ispituje i otkriva tajne zadrugara, a ovog puta smo mi odlučili da ga stavimo u situaciju gde nam je otkrio sve detalje iz njegovog života za koje do sada niste imali priliku da čujete.

Novogidšnji intervju sa voditeljem Darkom Tanasijevićem odlučili smo da uradimo u laganoj vožnji prestonicom. Kako je protekla godina za njega bila izuzetno burna, tenzična, ai i pozitivna, jer su mu se desile lepe stvari kako na poslovnom, tako i na privatnom planu, u tom dugu smo i započeli razgovor.

Kada pogledaš godinu izu, šta je ono što ti je donela, a šta oduzela?

- Teško mi je stvarno da sumiram ovu 2020 godinu, koja je bila tako tubrulentna, neobična i na neki način i odvratna. Ali kod mene je bilo i nekih svetlih momenata, bilo je lepih, prijateljskih druženja, divnih trenutaka sa porodicom, mislim da nam je toga najviše nedostajalo, pa smo sada uspeli da nadoknadimo toga. Bilo je profesionalnih dostignuća i unapređenja, neke stvari koje sam ja priželjkivao su se desile. A šta mi je oduzela, pa oduzela mi je možda neke snove i nadanja o nekim veliki prijateljstvima koje sam izgubio, razočarao sam se u neke ljude, ali dobro, postoje trenucima kada i to treba da ti se desi. Šta mi je još oduzela, oduzela mi je more i zbog toga mrzim 2020 godinu, to mi je najveća drama, neke lepe trenutke, provod, bezbrižnost, sve neke normalne stvari koje nismo znali da cenimo dok nas nije zadesila ova pandemija virusa.

Kada i zbog čega si bio najviše ponosan na sebe tokom ove godine?

- Nisam neki tip koji je ponosan na sebe, ne znam da li je to čudno, ali prilično sam samokritičan i možda mi fali malo samopouzdanja, iako su oko mene ljudi oduševljeni sa mnom i bustuju mi moje pouzdanje, ali ja mislim da nisam dovoljno dobar i da treba da se još više trudim. Ali neću biti lažno skroman, ponosan sam na sebe što sa malo godina, 26, sam doživeo neke stvari, čelnici Pinka su mi dali poverenje da budem u timu voditelja najgledanijeg i produkcijski najzahtevnijeg projekta, pričam o Zadruzi,. takođe što sam i dalje deo Pink.rs portala.

U kom trenutku si se najviše smejao, a u kom najviše plakao?

- Hm... Ja ne znam, ja ne pamtim te stvari, plakao sam pre neko veče, ali ne mogu da kažem da sam najviše plakao, ali imam ja tako, dođe mi žuta minuta i rastužim se, naletim na neku pesmu koja me saseče u korenu. Ne znam zbog čega sam najviše plakao, desi se retko, ali ni ne pamtim te trenutke. A kada govorimo o sreći, najviše sam se smejao sa svojom porodicom, mislim da smo se zbližili više nego ikad, smejao sam se sa drugim ljudima, na poslu sa kolegama, bilo je razloga za osmeh zaista.

Da li te je slava promenila?

- Moje pitanje bi bilo kakva slava? Ja sebe ne doživljavam tako kako me posmatraju gledaoci, ja sam i dalje Darko, dečak iz komšiluka. Normalan sam, mislim da sam prizeman, kulturan, fin, vaspitan, što je onako i najbitnije u ovo neko ludo doba i ono što narod zaboravlja. Čak neki i imaju predrasude, misle da sam snob, pa kada mi priđu na ulici kažu mi ,,Jao, pa ti si megacar, a bi si nam antipatičan", tako da ima i tih situacija, ali mislim da me nije promenila slava, nikad mi to niko nije rekao od mojih starih prijatelja, koji me znaju dugi niz godina.

Koji si poklon poželeo od Deda Mraza?

- Do kada se šalju spiskovi? Ja mislim da sam bio dobar, ali nisam ništa pisao. Želim stan, baš sam skroman. Plan mi je da se skućim u ovoj 2021. godini, znaju ljudi da sam iz Kovina, ali mi je želja da kupim stan u Beogradu, voleo bih da rešim to stambeno pitanje, to mi je primarni i veći cilj, a ovako neke sitnice, uvek neka lepa obuća, neke patike, naočare za sunce.

Jesi li verovao u Deda Mraza kada si bio mali?

- Nisam, čak sam ga se i plašio, kao i veći deo dece. Sećam se kada sam išao kod majke i oca na posao da primam paketiće, pa tamo je bio Deda Mraz, uvek je bila drama. Ali super je što sam uvek išao sa Sašom u paru, mojim rođenim bratom, koji je stariji od mene tri godine, pa me on smiruje i drži mi slovo da se slikam sa Deda Mrazom.

Želja koja ti se nije ispunila, ali za koju ćeš se u narednoj godini potruditi da ti se ostvari?

- More. Ljudi, ne znam koliko to banalno zvuči, ali stvarno ja živim da odem jednom godišnje na more, da se kupam od deset ujutru do deset uveče, da se sunčam po najvećem suncu, prosto to obožavam. To je neka stvar koju nisam uspeo da ostvarim zbog čitave situacije koja nas je zadesila.

Kada se vratiš unazad, čega se prvo setiš u detinjstvu kada je reč o Novoj godini?

- To je uvek bilo u društvu porodičnih prijatelja, imao sam tu sreću da sam odrastao u domu koji je uvek bio prepun ljudi, porodičnih prijatelja, dece... I uvek je tu bilo tri, četiri porodice koje se skupe, pa ta silna deca, nas desetak, uvek sam se radovao tim dočecima, tu je uvek bilo klope, pića, nekog lepog razgovora, tako smo slavili. Kako godine prolaze, svako je negde otišao na svoju stranu, i dalje smo mi povezani, ali deca su odrasla, svako ima svoje porodice, poslove, pa se utanjilo sa tim nekim trenucima.

Sigurno sve zanima tvoj ljubavni život, da li si emotivno ispunjen?

- Ne, ali bih voleo da se promeni. Mada i ne bih, jer ja kada se zaljubim, to je katastrofa, to je onako kataklizma opšta. Ali volim taj osećaj, ali sa druge strane mnogo bola i patnje mi donese, jao, kako zvučim. Šalim se, voleo bih da se zaljubim, sada nisam, ne dešava se ništa, neka avantura, ma pa-pa, ali neka priča ozbiljna, za sada ne. Ponude pošaljite, slobodno, pa će stručni žiri da odluči (smeh).

Šta je ono što bi voleo da zaboraviš, izbrišeš iz ove godine, ali da nije trenutna situacija, nešto lično što ti se desilo?

- Pa, mislim da nema, čak i ako je bilo, kada govorimo o lošim trenucima, na tim trenucima sam shvatio da treba da budem zahvalan, jer ne može da bude sve cveće i proleće. Prosto te nauče te situacije da budeš obazriviji, o čemu bi više trebalo da vodiš računa, o čemu manje. Naučilo me je to nekim drugim stvarima. Ništa ne bih menjao, kao što kaže pesma, osim jednog porodičnog gubitka koji mi je zaista teško pao i zbog kog ću još dugo patiti.

Koga ćeš poljubiti u novogodišnjoj noći?

- E, jednu zagonetnu personu. (smeh) Šalim se, Novu godinu ću dočekati sa prijateljima sa faksa, biće nas dvoje, troje, zbog cele situacije. Nekog od njih, sad ko će to tačno biti ne znam, ali kućna varijanta, uz TV, uz Pinkovo narodno veselje i uz Zadrugu. Ja već imam plan, ja sam pretplaćen na Klik TV, pa će mi na TV biti Pink, a na laptopu će mi biti strimovi Zadruge.

Šta je ono što ćeš sebi poželeti u novogodišnjoj noći, a da nisu klišei poput ljubavi?

- Svakako bih poželeo spokoj, mir i zdravlje, ali ako ćeš konkretno, poželeo bih sebi stan. Dobar neki odmor i još veći progres i napredak na poslu.

Čiji bi ti poljubav voleo da dobiješ u novogodišnjoj noći?

- Od jedne zagonetne osobe iz Parize, ako nas gleda, pozdrav ovom prilikom.

Za kraj Darko je poželeo čitaocima i gledaocima portala Pink.rs za sledeću godinu sve najlepše, a kako je izgledala vožna sa voditeljem Zadruge i šta nam je to još otkrio, pogledajte u nastavku.

Autor: Ognjen Bogdanović