Prethodna godina mu je bila uspešna, puna napretka, a za novu je pripremio prava iznenađenja!

Voditelj najgledanijeg rijalitija ,,Zadruga" i pevač Milan Milošević odlučio je da sa nama podeli sve ono što je obeležilo 2020. godinu, kao i kakvi su mu planovi u novoj, a otkrio nam je i da li će bi se ponovo našao u ulozi stanara Bele kuće na velelepnom imanju u Šimanovcima.

Odmah na početku razgovora, upitali smo Milana koliko mu je teško pala godina iza nas.

- Kao i svima ovo je definitivno godina koju ću pamtiti zauvek, nažalost po lošim stvarima koje su se izdešavale na globalnom nivou. Korona je uzela maha i ostalo sve znate... Hvala Bogu da smo se sačuvali pored svega, ali ne mogu da ne pomenem koliko je ljudi nažalost napustilo ovaj svet upravo zbog virusa. Sve nam je bilo uskraćeno, ali pobedićemo mi i ovo jer mi smo jači od svega.

U 2020 godini, i pored cele loše situacije, Milan je imao dosta uspeha na poslovom planu. Objavio je nove pesme, upustio se u muzičke vode, ali i kao TV lice u najgledanijem rijalitiju na našim prostorima. Upitali smo ga potom kada je bio najponosniji na sebe.

- Nije bilo mnogo prostora za ponos u prethodnoj godini, jer je važnije bilo biti svestan situacije koja nas je zatekla ali mogu da kažem da sam na sebe svaki put izuzetno ponosan kada se uverim da sve što radim, radim kako treba i onako kako se to dopada gledaocima koji mi iz dana u dan sve više ukazuju poštovanje i poverenje o čemu govore rejtinzi emisija koje vodim i hvala im mnogo na tome.

U kom trenutku si se najviše smejao, a kada si najviše pustio suza?

- Smejao sam se najviše nemoći ljudi koji su pokušavali da me uvrede ili ponize sa njihovih lažnih profila na društvenim mrežama, ali svaki put i duhovitost moje majke me nasmeje do suza, jer ma koliko da njeno zdravstveno stanje nije dobro, duhovitosti joj ne manjka i to sam definitivno nasledio od nje. Plakao sam svaki put kada su loše vesti okupirale moj mozak, kada su odlazili dragi ljudi i svaki put kada su se dešavale nesreće, a u prethodnoj godini su kulminirale, složićete se sa mnom.

Skoro svako veče te gledamo na malim ekranima u najgledanijem rijalitiju u ulozi voditelja, no, da li bi se opet upustio u rijaliti avanturu kao novogodišnje iznenađenje za zadrugare?

- Ne znam koliko puta moram da ponovim, ali ulazak u Zadrugu je definitvno moj najbolji korak koji sam preduzeo u životu i uvek će moj odgovor biti "Da", jer uvek bih ponovo bio učesnik najgledanijeg rijalitija ikada na ovim prostorima. Sada radim kao voditelj istog i mislim da sam tu baš gde treba da budem, jer opet kažem, očigledno je da je to prava stvar i za gledaoce, a i za mene.

Šta bi najviše voleo da zaboraviš ili kao da se nije desilo u 2020?

- Pokušavam da izbegnem prokleti virus koji je okupirao celu naciju, ali nemoguće je jer je nažalost tu. Korona je nešto što želim što pre da bude deo prošlosti i da se nikad više slično ne dogodi jer prolazimo pakao upravo zbog nje.

Koga ćeš prvo poljubiti u nogovodišnjoj noći?

- Sudeći po svemu poljubiću majku sa kojom ću u dočekati novu 2021 i ne bunim se, jer trudim se da provodim sa njom što više vremena.

Da li ima neka želja koja ti se nije ostvarila i ako ima, koja je to?

- Pa ne mogu da kažem da mi se nije ispunila želja neka, ali mogu da kažem da i dalje imam istu želju, što se tiče moje karijere, a to je da zasijam, pored Zadruge, u nekoj svojoj emisiji, koja će biti onakva baš kakvu je zamišljam godinama unazad. Nemam neostvarenih želja ali imam jaču volju i želju da ih ostvarim.

U 2020. godini, osim u ulozi voditelja, imali smo priliku i da te čujemo kao pevača, da li planiraš da nastaviš u toj sferi?

- Naravno da da. Muzika je moja velika ljubav i ne planiram tek tako da se povučem haha. Objavio sam novu pesmu i spot kao novogodišnje iznenađenje za sve i po prvim reakcijama, vidim da se ljudima dopada.

Da se pojavi Deda Mraz, koji bi poklon poželeo da dobiješ?

- Ne mogu da biram šta će mi neko pokloniti, ali ako bi postojala ta opcija to bi definitivno bio novi automobil i to ni manje, ni više nego najnoviji BMW X7, neću biti skroman. (smeh)

Kakvi su ti planovi za 2021. i šta očekuješ od nje?

- Pokazalo se da se koncizni planovi baš i ne realizuju zahavljujući sutuaciji u kojoj se celo društvo nalazi, ali svakako su svi moji planovi vezani za Pink i posao i naravno očekujem samo još bolje rezultate, a u osnovi želja mi je da budem živ i zdrav kao i svi ljudi ovog sveta.

Šta je ono što ćeš sebi poželeti u novogodišnjoj noći za narednu godinu, ako izuzmemo sreću, zdravlje i ljubav?

- Dođosmo i do ovog pitanja. Ako sve to gore navedeno izuzmem onda ostaje poslovna želja odnosno želja vezana za moju karijeru, e pa tu ću ostati tajanstven i sačuvaću je za sebe, a svi će biti upoznati sa tim ukoliko se realizuje. Sve sam vam rekao, zar ne?! (smeh)

Ako do sada još uvek niste čuli Milanovu novu pesmu i pogledali spot, to možete učiniti u nastavku.

Autor: Ognjen Bogdanović