'ŽIVIM ZA PRAVDU!' Tanja Savić ide na sud sa Dušanom, evo i kad će doći do prvog susreta, nakon što je sa njihovim sinovima otišao u daleku Australiju!

Ovo joj je ulilo nadu!

Pevačica Tanja Savić već mesecima unazad vodi bitku za svoje sinove koji su, kako je tvrdila, odvedeni u Australiju od strane njenog supruga Dušana Jovančevića bez njenog znanja.

Naime, Tanja već devet meseci prolazi kroz pravi pakao, s obzirom na to da sinove nije videla od marta meseca, te je zbog toga odlučila da tuži svog supruga.

- Konačno smo dobili dan za suđenje. To je 19. februar i ako sam već ovoliko čekala, sačekaću i još ovoliko, tako da mi to daje još jednu nadu i neku novu dimenziju sreće da će mi se snovi ostvariti i da pravda pobedi, jer živim za pravdu. Pravdoljubiva sam osoba i ne želim nikom, kao ni sebi, da neko pati. Ove stvari koje su mi urađene ja to ne bih nikome uradila. Smatram da svaka majka treba da bude pored svoje dece. Deci je tu i mesto. Ne mogu da kažem da nije mesto pored oca, naravno da jeste, ali niko nema pravo da decu odvaja od majke - iskrena je bila Savićeva.

Pevačica veruje da će se situacija odviti baš u njenu korist u što kraćem vremenskom periodu.

- Sigurno da hoće, imam takav osećaj. Australijski organi su mi preneli tu lepu vest za datum, tako da se neizmerno radujem i jedva čekam, sve ostalo je na meni.

Tanja je objasnila i u kakvom odnosu je sada sa Dušanom Jovančevićem, ali i da li sada ima redovan kontakt sa svojom decom.

- Sa Dušanom se ne čujem. On je izrazio želju da ja više ne zovem na njegov telefon, što ja apsolutno poštujem. Sada zovem isključivo na bakin telefon, ali tu sam u nezgodnoj situaciji. Baka ako ne može da se javi, meni će biti uskraćen razgovor sa svojom decom. Sve je na kašičicu. To su razgovori po pet do deset minuta. Moram da se strpim, kada sam imala ovolike živce, moram da izdržim. Bog mi daje najveću snagu i ja sam mu zahvalna na tome. Osećam prisustvo Boga gde god da sam i znam da me On čuva, kao i moju decu. To mi je najveći spas u svemu tome. Često se molim Bogu i idem u crkvu, pred spavanje se uvek pomolim ,,Bože, samo mi vrati moje sinove" i kada se probudim samo kažem ,,Bože, kada će svanuti taj dan kada će oni da zaspu i probude se pored mene?"

Autor: M.K.