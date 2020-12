ZA LAZIĆEVU PEVAČKU KARIJERU ZASLUŽAN JE NJEGOV POKOJNI OTAC! Darko otkrio detalj koji je malo ko znao: ''Moja želja je bila da sviram harmoniku, ali mi on nije dozvolio!''

Želeo je da krene očevim stopama...

Popularni folk pevač Darko Lazić nedavno je ostao bez oca Milana Lazića, koji je preminuo nakon komplikacija usled operacije smanjenja želuca, a kako je popularni pevač otkrio, upravo je njegov tata zaslužan za pevačku karijeru s kojom se proslavio.

Naime, Darko je ispričao da je želeo da krene očevim stopama i svira harmoniku, ali ga je Milan naterao da se prijavi na takmičenje i postane pevač.

- Otac me je naterao da pevam. Moja želja je bila da počnem da sviram harmoniku, ali mi on nije dao. Kad sam pobedio kasnije u takmičenju, Milan je bio ponosniji od mene - rekao je Lazić i osvrnuo se na to kako se njegova porodica nosi s velikim gubitkom:

- Loreni još nismo rekli da joj je deda preminuo, ali ne žurimo. Treba da prođe malo vremena. Počeo sam da izlazim više iz kuće, brat i ja smo često napolju, idemo na pecanje, putujemo. Majka je bolje, oporavlja se od tatine smrti, ali joj je i dalje teško. Lakše mi je kad nisam u kući, nekako zaboravim da ga nema. Još mi je teško, sve je to sveže, ali mora da se gura napred.

Podsetimo Milan Lazić bio je na operaciji smanjenja želuca, nakon koje su usledile komplikacije, zbog čega je danima bio u komi i borio se za život. Životnu bitku izgubio je u nedelju 13. decembra, a dva dana kasnije sahranjen je na groblju u Brestaču.

Autor: M.K.