PONOVO NA IVICI FIZIČKOG OBRAČUNA! Maja nije htela da pusti Janjuša da se skloni od nje, a onda je nastao HAOS! (VIDEO)

Drama!

Danas je došlo do provokacija i svađe između Maje Marinković i Janjuša, u koju se umešao i Lazar Čolić Zola. Maja je prebacila Janjušu što je krenuo da je spaja sa Nikolom Đorđevićem, pa je krenula da mu zamera ostale zadrugarke. Maja posle svađe nije htela da pusti Janjuša da ode od nje.

On je pokušavao da je strgne sa sebe, a ona ga je u jednom trenutku i uštinula.

On je još jednom pokušao da ustane, ali Maja mu nije dala, a onda je došlo do nove drama kada je on ustao.

Ovu svađu prekinulo je pismo Velikog šefa.

Autor: M. P.