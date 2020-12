UDARIĆE JE TAMO GDE JE NAJVIŠE BOLI! Nikola počeo da PSUJE I PRETI zbog Sandre Rešić, pa odlučio da je ISPROVOCIRA preko majke! (VIDEO)

Haos!

Večeras je došlo do velike frke zbog kupovine. Sandra Rešić je ušla u prodavnicu pre Nikole Đorđevića, iako je on došao pre nje, a zbog ovoga je došlo do haosa.

Nisi pre mene. Ja sam bio pre tebe, kako si ušla pre mene - govorio je Nikola Sandri, a kada nije izašla, krenuo je ad psuje:

Kakva si ti k*rvetina. J*bem joj sve i živo i mrtvo. Sad ću da idem krevet da joj prevrnem. Sve ću da ti j*bem. Sad ću da je isprovociram da me udari. K*rvetina smrdljiva. J*bem joj mrtvu majku - govorio je Đorđević, a zadrugari su ga smirivali.

Imaj m*da da im uzmeš hranu večeras. Niko nije jači od tebe. To sve pevači rade, sve ću da kažem večeras - palio je vatru Bora Santana.

Da smo napolju, nokautirao bih je - nastavio je Nikola.

Znam kako ću da je isprovociram, udarim malo po Cici, ima da krene da plače i kolje nožem. Recite joj da sam joj pozdravio Cicu. J*bem i nju i ovu rošavu (Erminu Pašović) - besneo je Nikola, koji je rekao da će sve reći večeras u emisijama.

