Žestoko!

Nikad žešća noć na velelepnom imanju. Od početka emisije zadrugari su krenuli u napad na ovonedeljnog vođu Anu Bulatović zbog podele budžeta, a nakon izbora potrčka, voditelj Milan Milošević je u "Pretresu nedelje" započeo teme od kojih zadrugarima nije bilo dobro!

Veče je počelo napadom na Anu Bulatović. Zadrugari su joj zamerili podelu budžeta. Prvi je reč dobio Marko Janjušević Janjuš. On je smatrao da Ana nije bila iskrena i praved, čak je i ubeđen da se pogubila u igri koju je igrala. Nakon Janjuša, sukob sa Anom je imao i Bora Santana koji je otkrio da misli da je ona zaljubljena u Tomu Panića. Bulatovićeva je to porekla, i rekla da Boru boli mali budžet. On je tad otkrio da ima dokaze da je Ana sponzoruša, nakon čega ga je ona napala da iznosi laži. Ni Kristijan Golubović nije ostao imun na njunu podelu budžeta pa joj je zamerio što nije dala veći budžet Milanu Jankoviću Čorbi.

Usledio je izbor potrčka, i Ana kao ovonedeljni vođa je odlučila da se malo igra.

Loše se sada osećam i brinem da li ću nekoga povrediti. Prvo ću podići Draganu i Šebeza, Sanju i Anđela, Rialdu i Alena i Jovanu i Vladimira. Rialdu nikada ne bih postavila sa Alenom, može da sedne. Neka sednu Dragana i Šebez. Misica i Vladimir Tomović idu u izolaciju - izabrala je Ana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Nakon što je izabrala potrčke i odlučila da to budu Jovana Ljubisavljević i Vladimir Tomović, Ana Bulatović izabrala je i omiljenu ličnost, koja će zajedno sa njom uživati u svim privilegijama u hotelu ,,Zadruga".

Omiljena ličnost, sada ćete svi da skočite! Ja njega stvarno gotivim, između nas nema ničega, mi smo samo drugari! Ja stojim iza toga i uvek ćemo biti drugari. To je di džej Zola - rekla je Ana, posle čijih reči je usledio aplauz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Usledio je "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem". Prva tema je bila pomirenje Nadežde Biljić i Tome Panića. Usledili su komentari zadrugara.

Mene bi bilo sramota, da sam na njenom mestu. Svi su je žalili, a pos*ala se po sebi. Hajde taj čin, očekivala sam da pređeš preko toga, ali ne tako olako. Ništa nije uradio da bi mu oprostila. Niti ti je napravio iznenađenje za rođendan, da je, na primer, nešto uradio, pa da čovek pomisli da se pokajao. Takve reči je ispričao o tebi, najgore moguće - komentarisala je Marija.

Ja ne znam ko nije u šoku, ja nisam mogao da verujem ni svojim očima, ni ušima. Ona je žrtva prevare i ona to ne sme da zaboravi! Ovde pričaju o nekim igricama, ova žena jedino što je mogla da uradi, ja ne sumnjam u Marijine reči, napolju su je podržali, plakali, očekivano je da uđe Nadežda i da uzme kišobran, da krene od svog muža, pa do Paule, a ne, ona je posle dva dana sa Paulom ruku pod ruku, ovde će ljubav trajati do poslednjeg evra, a ne do daha! Meni je ovde smešno, da se priča koliko je uzela para unapred, unazad - rekao je Tomović.

Ono što je pravilno i logično da ona uradi, to svi ovde za stolom govore, ali Nadežda neće uraditi ništa, možemo pričati, da se cela javnost srušila na nju, da je najgora, njoj je najbitnije da je ona pored njega. U njenoj glavi je vrtlog, ona je totalno skrhana, ona zna šta bi trebalo da uradi i možda bi htela, ali ona ne ide mozgom i logikom, nego emocijama. Nadežda jeste emotivno nestabilna, na njoj se to vidi, to se vidi na kilaži, ponašanju, promenama raspoloženja. Međutim, nema šanse dokle god on njoj pruža bilo kakav vid pažnje, ona će ostati uz njega, ona će udarati glavom od zid dokle god on nju ne ostavi! Na neki način je on nju izmanipulisao opet, ali on nju žali! - rekla je Zerina.

Nadežda i Toma su nakon kometara zadrugara ušli u sukob. Naime, Toma je saznao da je Nadežda rekla da on nju iskorišćava i to joj je zamerio, međutim ni ona mu nije ostala dužna pa je pomenula njegovu majku, i kakav odnoss ima sa njom. Njihova rasprava je trajala dok nisu našli rešenje za njihov odnos.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Naredna tema je bila prijateljstvo Vladimira Tomovića i Alena Hadrovića, koji je gotovo pred pucanjem, a Tomović je progovorio šta se krije iza svega:

Vidim da njemu smeta moje mišljenje o njegovoj vezi, sve se manje družimo, ali nećemo biti na krv i nož. Ja sam video danas i njegovo rukovanje sa Rialdom i mimoilaženje. Izvini, Rialda, ali je tako, sve sam video. Vidim i njegov odnos sa Natašom, meni se to ne dopada, ali vidim da Maja toleriše. Najgore od svega je što se Alen smeje na sve, meni se to ne sviđa, nipodaštava me. Alen je meni rekao rečenicu "Samo ti, sine, radi svoj posao", mene je to zabolelo - počeo je Tomović.

Ja mogu da kažem da je u ovom prijateljstvu Alen bio mnogo iskreniji. Tomović i ja imamo neke svađe, u jednom momentu je on meni rekao ,,Pa, šta, ti si muvao zauzete devojke", to znači da njegovo prijateljstvo nije bilo iskreno, jer i njegov prijatelj je muvao zauzetu devojku! - otkrio je Čorba.

Tomović se opravdao, gde je izneo svoj ugao gledanja, isticajući da mu je zasmetalo to što je Alen bio dobar sa Kristijanom Golubovićem, dan nakon što su imali brutalan sukob tokom zadatka ,,Policajci i lopovi".

Ja nisam znao da imaš ovako mišljenje - rekao je Hadrović razočarano.

Ja sam još pre rekla za Alena da takve stvari rade ljudi koji su ljigavi, to muvanje sa zauzetom devojkom, dok joj je verenik povređen. Znala sam da će do njihove svađe doći - komentarisala je Milica.

Alen je rekao da smo on i ja istu stvar radio, ali Jovana nije poklekla, a Maja jeste. Na skali od 1 do 10 moj čin je nemoralan bio 3, a tvoj 10. Ja nikada sa Majom ne bih bio - rekao je Tomović

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

U nastavku emisije ,,Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" voditelj je komentarisao sa zadrugarima prijateljstvo Jovane Ljubisavljević Đorđa Milutinovića.

Već danima ona, Anđelo i Sanja me ubeđuju da nisam dobro, a ja psihički nikad jače nisam bio bolje, pa smo raspravljali o banalnim stvarima, muž, žena, dečko, devojka, gde ona meni kaže da manipulišem njom. Naravno da neću preći preko toga, jer ona zna šta sam uradio za nju - rekao je Đole.

Ja nisam rekla nijednom rečenicom da manipuliše. Prošle nedelje kada sam ja bila loše, on se ne slaže ni sa kim, ko nema isto mišljenje kao sa njom, a danas je odlučio da sa mnom prekine komunikaciju, iako smo se Anđelo i ja poklopili sa mišljenjima - dodala je misica.

Ja sam njoj rekao i za situaciju sa Čorbom, da ne može da se druži sa svakim, ali neću više da trpim da ona govori da ja manipulišem njom. Ja sam joj objasnio šta sam sve uradio za nju, jer sam je smatrao pravim prijateljem, ali neću! Neko ne ceni šta ja radim sve za njega, uprkos svemu šta sam uradio za nju - dodao je Milutinović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Na red na pretresu je došla tema prijateljstva Rialde Karahasanović i Sandre Rešić. Nakon Igre istine u kojoj je Vuk Mob izneo mišljenje da njihovo prijateljstvo neće potrajati jer Sadra neće doveka ćutati Rialdi, Milan Milošević je upitao Vuka da to objasni.

Sandra mnogo stvari drži u sebi i zbog toga će pući. Jer sam čuo sinoć da su se nešto porečkale i opet se sve slomilo na meni. Ne kažem da je njihovo prijateljstvo lažno, ali da će pući zbog tog Sandrinog ponašanja, ona sve prećuti, da ne bi ulazila u konflikt - rekao je Vuk.

Naredna tema na pretresu bila je odnos Zerine Hećo i Vladimira Tomovića. Zerina je prokometraisala ponašanje Vladimira i Mine Vrbaški.

Šta reći za njih dvoje? Vladimir i ja nemamo komunikaciju, ono juče što su uradili Mina i on bilo je skroz bezveze. Minin je problem što ti želiš da se grliš sa nekim ko te ponižava godinama. Meni dođe Mina Vrbaški da kaže da sam ponižena. Ja za tri života ne mogu da budem ponižena koliko ona. Tvoj izbor je da budeš ponižavana i od strane Tomovića i Cara, da ne nabrajam ostatak. Da nisi podla, bezobrazna i zla, ne bih ti sada ovo govorila. Vladimir i ti ste slični, zato i imate ovakav odnos. Ne možeš biti ni srećna, ni ispunjena - obratila se Zerina Mini.

Nakon Zerine, ustao je Tomović da da svoj komentar.

Ja ne želim debatu sa ovom damom! Divan govor, ja bih bio prvi koji bi dao apluz da je to rekla osoba koja je čedna, divna i nevina, ali ona je uprljana Sukijem, Dadom, Čolakom... Mini možeš, ali nikome više ne možeš za stolom da pričaš to! Sinoć sam ja rekao na moje insistiranje, da zagrlim i nju i Minu, da pokažem profesionalnost, nakon toga je ona stala ispred nas - rekao je Vladimir.

Ti ne možeš da podneseš to što si iskorišćen od strane mene, kao onako kako si ti iskorišćavao druge žene. Dobio si bananu od mene! Dajem majmunu bananu! - rekla je Hećova.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Pravi haos je nastao kada se pokrenula teme odnosa Frana Pujasa i Paule Hublin. Fran je objasnio da on i Paula nisu u vezi, a onda je ona ispričala zadruagrima kakav im je odnos.

Fran mene grli i ljubi, ali ne pokušava da budemo zajedno. Videla sam kakva je osoba njegova majka, kad nije pozdravila ni Taru, koja je bila uz Frana sve vreme, to sam i komentarisala. Ne očekujem da će meni biti zahvalna za sve što sam radila van, ne treba ni da me pljuje. Sad se setila da Franu kaže šta treba, a šta ne. On odjednom sluša svoju majku i brata, koje nije slušao nikada, sad mu je bitno šta oni govore - potvrdila je Paula.

Volim je i dalje, ali znam da ne možemo biti zajedno, zato je sada samo tako zagrlim. Lakše bi mi bilo da je ne moram ni gledati - rekao je kratko Fran.

Franu nije prijalo Paulino izlaganje i komentari zadrugara.

Nemojte mi to raditi! Nemojte! Odj*bite od mene u tri p**ke materine! Dok si se j*bala sa drugima, to je tvoj problem! Ja ne mogu da se oduprem, jer je volim, a ona se j*be sa drugim - urlao je Fran.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Mina Vrbaški i Filip Car su rešili da stave tačku na njihov turbulentan odnos, pa su opet ušli u ljubavnu vezu. Njih dvoje su ove noći spavali u rehabilitaciji, gde su jedva dočekali da se prepuste jedno drugom.

Sve vesti o najgledanijem rijalitiju nastavite da pratite na portalu Pink.rs.

Autor: N.B.