IRFAN MENSUR O BORBI S KORONOM: '13 dana sam bio na kiseoniku, ležao sam pored Lauševića...' A poruka doktorke ga je DOTUKLA

Iz ove bitke izašao je kao pobednik!

Glumac Irfan Mensur jedan je od mnogobrojnih koji su se tokom pandemije borili s koronavirusom. Kod njega se, srećom, sve dobro završilo, te je nedavno pušten iz bolnice, posle čega se oglasio javno i progovorio o svojoj borbi.

- Imam sreću da sam vrlo brzo povratio energiju, jer je gubitak iste meni bio i glavni znak da se nešto sa mnom dešava. Na kiseoniku sam u bolnici bio 13 dana, tek nakon toga su me skinuli da normalno dišem, jer su rezultati pokazali da je vreme da počnem sam da funkcionišem. Posle jos tri, četiri dana u bolnici su mi dali otpusnu listu i izašao sam iz bolnice. Na kraju te liste, doktorka koja me je vodila napisala je ogromnim slovima “prošao si”. To je najlepša poruka koju sam ikada dobio u životu - iskren je bio Irfan, sa kojim je u isto vreme, zbog iste bolesti, u bolnici ležao i Žarko Laušević.

- Neka čudna veza postoji između nas dvojice. Mi smo ljudi koji se nisu družili, nismo se zvali telefonima, sastajali, vec smo živeli zajedno. Na neki čudan način smo povezani i u nekim krucijalnim trenucima u mom životu, poput onog događaja u Stupici, Žarko je stalno bio tu. A evo, opet se desilo to, da obojica budemo smešteni jedan pored drugog, lečeći se od ove pošasti koja nas je zadesila - ispričao je on u jednoj TV emisiji.

Autor: pink.rs