LJUBAVNI TROUGAO O KOJEM BRUJE SVI! Ovo troje zadrugara su privukli veliku pažnju, a kad vidite njihove novogodišnje fotke, sve će vam biti jasno!

Au!

Zadrugari su pre nekoliko dana imali mogućnost da obave novogodišnje slikanje za nekoliko redakcija, a sve to su morali da urade sami. Oni su se potrudili da to sve izgleda profi, ali kad se neko ne voli, on se ne voli.

To je slučaj i kod ljubavnog trougla koji čine Ivana Marinković, Stefan Šebez i Dragana Mitrović. Svima je već dobro poznato da su Dragana i Šebez bili zajedno, pa raskinuli, pa se on dan posle raskida ljubio sa Ivanom Marinković, da bi se na kraju opet Dragana i Šebez pomirili i ponovo raskinuli, a on priznao da oseća ponovo hemiju sa Ivanom. Komplikovano, zar ne? To se vidi i po njima jer njihove face tokom slikanja govore više od reči.

Autor: N.V.