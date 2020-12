TO JE JEDNA OD STVARI KOJA IM JAKO NEDOSTAJE! Zadrugari obožavaju društvene mreže, a sad su dobili priliku da ih na trenutak ponovo posete, EVO I KAKO! (FOTO)

Portal Pink.rs im je ispunio veliku želju!

Četvrta sezona najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima "Zadruga" počela je 6. septembra 2020. godine i već na samom početku je svima bilo jasno da ove godine ništa neće biti isto.

Nova lica, pored onih dobro poznatih, uspeli su da uđu u vaše živote i da ih zavolite, te neprestano komentarišete. Ono što njima sigurno nedostaje i to stalno ističu jesu porodica i prijatelji, ali pored toga, svi su oni zavisnici od društvenih mreža, pa se neretko na zidovima mogu videti njihovi "nikovi" na Instagramu, što je mreža koja im zasigurno najviše nedostaje. Zato je portal Pink.rs omogućio zadrugarima da barem na trenutak ponovo budu deo Instagrama i to tako što su se slikali sa okvirima ove društvene mreže i to oficijalnih profila "Pink.rs" i "Zadruga". Kako te fotografije izgledaju pogledajte u nastavku.

Autor: N.V.