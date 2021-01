Voditeljke emisije "Premijera - Vikend specijal" Bojana Lazić i Tijana Prica u razgovoru za Pink.rs sumirale su godinu na izmaku i otvorile dušu o vrtoglavom uspehu najgledanije emisije o poznatima, kolegama iz redakcije, šoubiz događajima, ali i svom odnosu.

Ljudi se mahom žale na 2020. godinu... Kakva je vama bila?

Tijana: 2020. je meni bila stvarno lepa. Znam da je u celom svetu bilo strašno, ali u mom domu svi smo, Bogu hvala, bili zdravi, kao i moja šira porodica. Radila sam do 8. marta, tada sam otišla na porodiljsko, na kom sam bila sve do septembra. Fino je sve to prošlo, porodila sam se u maju, pa sam sve do septembra uživala u potpunoj izolaciji od posla, kamera, napunila se pozitivnom energijom, a zatim se vratila u novu sezonu u potpuno drugom izdanju. Došlo je do nekih promena, ali na bolje, u smislu da se osećam dobro, ne smeta mi ništa. Svi su me podržali, lepo mi je bilo!

Bojana: Meni takođe prelepa. Imala sam koronu, ali nije bilo ništa strašno, sve sam to nekako junački podnela tokom vanrednog stanja. 2020. pamtiću po mnogo lepim putovanjima, po svojoj velikoj ljubavi koja mi se desila i traje još uvek, Bogu hvala, kao i po prelasku na Pink televiziju, posle 7 godina na starom radnom mestu. Za mene je to bilo emotivno, veliki korak... Sve mi je, pored korone, bilo prelepo i ne pamtim je kao mračnu godinu, već kao "ljubav u doba korone". Ova korona je nekako dokaz da se čovek na sve navikne, ali znam da posle kiše uvek dođe duga, čak je i jedan astrolog rekao da nas čeka lepa 2021. godina, ja mu verujem da će nam biti još lepša!

2020. godina je vas dve i spojila - počele ste zajedno da vodite "Vikend specijal", a potom se izrodilo i prijateljstvo. Kako sada gledate na vaše upoznavanje i početak zajedničkog rada?

Bojana: Moram prvo ja da kažem, jer moja koleginica kad krene da priča, ona ne zna da stane (smeh)! Bilo je mnogo predrasuda kada smo nas dve u pitanju, mnogi su mislili da se nećemo uklopiti i govorili da nismo neki televizijski spoj, ali vremenom, vidim po komentarima ljudi, da baš zbog toga što smo ona i ja nebo i zemlja i što smo skroz drugačije, a opet i dosta slične - gledaoci su nas tako dobro prihvatili.

Tijana: Predrasuda je da mi nemamo nikakvih sličnosti - imamo ih mnogo! Bojana je užasno posvećena majka, prenosi mi iskustvo koje ima već 11 godina, razume sve moje trenutne nedoumice i probleme kada je majčinstvo u pitanju. Mnogo toga nam je zajedničko... Naš prvi susret je bio potpuno prirodan, normalan, spontan. Skapirale smo se, ona je odmah shvatila kako će to sve funkcionisati i na početku su mnogi mislili:"Kako će sad njih dve", ali to je samo prva slika.

Bojana: Više su drugi komentarisali da se nećemo uklopiti, više su drugi želeli da nas posvađaju, ali nisu uspeli... Vrlo smo se dobro podelili Nemanja, Tijana i ja - svako ima svoj zadatak i to tako lepo obavljamo, imam osećaj kao da zajedno radimo jako dugo.

Tijana: Činjenica je da Bojana i ja imamo iste poglede na bitne stvari, na to kako treba raditi ovaj posao, na koji način treba da se obratimo publici i to je ono što je bitno kada imaš nekog pored sebe. E sad, razilaze nam se ukusi u nekim različitim stvarima, što je normalno, to je već druga stvar.

Premijerci - onlajn druženje i rad u doba korone Korona je promenila to što se ne viđamo tako često uživo, sve je onlajn, pa i ti neki naši redakcijski sastanci i dogovori. Na zajedničkim grupama krenemo s poslovnim temama, a sve se završi s privatnim situacijama... Šalimo se, dobro se zabavljamo i žao mi je što je ove godine sve nekako bilo više mimo televizije, jer je kod nas na Pinku ovde epicentar dobrog rada, ideja, ali to će se promeniti u 2021.

Uoči Nove godine, svi težimo nekim promenama... A šta biste vas dve jedna kod druge menjale?

Bojana: Ja bih nju upisala na neki foto-kurs, jer blage veze nema s fotkanjem! Ja u studiju ne mogu da napravim nijednu fotografiju, jer nema ko da me slika. Izvinjavam se svojim pratiocima, Tijana je kriva (smeh). Možda bi mogla nekad malo manje da priča... Žena nije svesna koliko priča (smeh)! Ja jesam starija od nje, ali uvek se desi da mi mlađa koleginica bude kao mama - da li je to do mene ili njih, ne znam!

Tijana: Dođe žena na vreme, ne kasni... Ali kad zaspi... Može da gori sve! Kad mi hitno treba nešto, ona se javi posle četiri sata i kaže:"Ja sam zaspala"! Prvo, pravi mi zazubice jer spava, ja to ne mogu, a druga stvar - ja treba nešto da joj kažem hitno! Uzrujana joj se javim na telefon, a ona kaže:"Ja sam malo dremnula". Ne, nisi dremnula, nego si se komirala! Ma, dobro nam je stvarno!

Koji je to šoubiz događaj na vas ostavio najjači utisak u 2020.?

Bojana: Darko Lazić i njegova ispovest koju je dao Nemanji, zato što u tom momentu niko nije mogao da dođe do njega, a nas troje smo to vrlo lako završili i čini mi se da su to gotovo svi portali preneli i generalno sve priče koje donosimo portali prenose, zaista smo premijerni. Najveći utisak mi je njegova priča.

Tijana: Mi u "Premijeri" uvek želimo da predstavimo i jednu i drugu stranu, ne želimo da pravimo neke lažne priče. Smrt Džeja Ramadanovskog je bila tako iznenadna, promenila je taj dan, čitavu emisiju i njen koncept... Nama je ta vest stigla tokom reklama, mi smo sklonili košuljicu i nastavili emisiju u potpuno drugačijem smeru, raspoloženju... Izazov je bio ostati pribran i profesionalan, u takvoj situaciji, a drago mi je što smo u tome uspele.

Kako ćete slaviti ove godine?

Tijana: Bojana se o Novoj godini interesuje od oktobra, sve redom ispituje šta će biti, kako će biti! Ja ću biti kod kuće, sa porodicom. Da l' ću popodne negde da odem malo na ručak, videćemo, ali trudiću se da ovu godinu dočekam sa decom. Nadam se da će spavati u 12, tako bi trebalo da bude, ali ukoliko i ne bude - biće to jedan dobar pidžama parti!

Bojana: Ja sam poznata kao neko ko voli kafanu, pravi sam veseljak! Volela bih da preko dana to bude neko okupljanje, uz poštovanje svih mera, a uveče sam sa sinom, tako sam navikla i tako je svake godine. U ponoć nam obavezno stiže Deda Mraz, iako on više ne veruje u njega, ima dvanaest godina. Sa njim imam takav odnos da pričamo o ljubavi, ona nam je najvažnija. Vodimo se emocijama i kada ga pitam šta je najveća sila na svetu, on kaže - ljubav! Uvek se u ponoć poljubimo i kažemo jedno drugom da se volimo.

Tijana: Mnogo se radujem praznicima i ove godine mi je sve posebno....

Autor: D.T.