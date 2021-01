Novopečena majka nikad spremnija za sledeću godinu, u kojoj je čekaju ozbiljni i zahtevni projekti.

Internacionalna pevačica Dijana Rokvić, javnosti poznata kao Didi J ove godine ostvarila se kao ponosna majka ćerkice Dajane. Godina koja nam izmiče za pevačicu bila je srećna, turbulentna i uspešna, pa smo rešili da sa njom rekapituliramo sve što joj se desilo.

Kada pogledaš godinu iza, šta je ono što ti je donela, a šta oduzela?

- 2020. godina je bila najlepša u mom životu jer sam dobila ćerku Dayanu. A sa druge strane bila je i jako stresna s obzirom na to da nas je situacija sa Korona virusom usporila i nisam uspela da završim projekte na kojima radim u Americi. Ali drago mi je da sam bar malo vremena provela u Srbiji.

Zbog i kada čega si najviše ponosna na sebe u ovoj godini koja nam izmiče?

- Drago mi je sto sam bez obzira na sve, u karijeri napredovala i što sam postigla nekoliko ugovora koji će mi pomoći da u sledećoj godini ostvarim velike rezultate.

Koliko ti je bilo teško zbog cele situacije koja je pogodila ceo svet?

- Jako mi je teško zbog cele situacije, pre svega mrzim kada ljudi pate, kada su bolesni i kada im je sloboda kretanja uskraćena. Ja ovo shvatam kao neku vrstu rata i nadam se da ćemo ga uskoro pobediti.

Koji je tvoj najveći uspeh u ovoj godini?

- Najveći uspeh u ovoj godini je moja ćerka Dayana. Presrećna sam što je imam i ona je zaista ulepšala život meni i mom suprugu.

U kom trenutku si se najviše smejala, a u kom najviše plakala tokom godine?

- Poznata sam kao neko ko se uvek smeje, moj suprug kaže da se i naša ćerka stalno smeje jer je povukla na mene. Umem da zaplačem kada me neka situacija pogodi jer sam jako emotivna. Ove godine sam plakala kada sam bila trudna i gledala kako ljudi umiru od virusa, bilo mi je jako zao.

Ostvarila si se kako u karijeri, ali tako i u onoj najbitnijoj, kako kazu ulozi majke. Koliko je beba promenila tvoj i život tvog supruga?

- Dayana nas je zaista usrećila i imati malu bebu a pogotovo devojčicu je zaista čaroban osećaj. Suprug i ja smo presrećni i uvek se radujemo kada posle posla dodjemo kući i zateknemo nju, kuća nam je sada ispunjena radošću!

Da li postoji poklon koji si poželela od supruga da dobiješ baš za Novu godinu?

- Suprug me stalno obasipa poklonima tako da je meni Nova godina svaki dan, ali naravno to što sam poželela za Novu Godinu on će mi i ostvariti.

Tvoja želja koja ti se nije ostvarila, a za koju ćeš se potruditi da se ispuni?

- U 2021. godini očekujem da će mi se ostvariti jedina preostala želja, a to je da osvojim ceo svet. Radim na velikim projektima, upravo u Americi završavam nekoliko pesama koje su dueti sa američkim zvezdama tako da sam sigurna da ce naredna godina biti jedna od najvećih za mene.

Kakvi su ti planovi za sledeću godinu i na privatnom, ali i poslovnom planu?

- Sto se privatnog života tiče kod mene je sve stabilno tako da u sledećoj godini planiram da što više vremena provedem sa ćerkom Dayanom i da počnem da je vodim na putovanja. Što se poslovnih planova tiče kao što sam već naglasila čekaju me veliki projekti, puno napornog rada i jedva čekam januar kada će izaći moj novi album u Americi od kojeg očekujem velike rezultate. Takođe u planu mi je i revija na Njujork Fashion Weeku odmah nakon što korona prođe.

Koga ćeš poljubiti kada u novogodišnjoj noći otkuca ponoć?

U novogodišnjoj noći prvo ću poljubiti svog supruga i svoju ćerku Dayanu jer ću sa njima i dočekati Novu godinu.

Šta je ono što ćeš sebi poželeti?

Sebi ću poželeti da u 2021 godini osvojim ceo svet! Samo to mi je želja!

Autor: Ognjen Bogdanović