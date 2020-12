OSTVARIO JOJ SE SAN IZ DETINJSTVA: Nataša Bekvalac nikad srećnija, ovo je morala odmah da podeli sa svima! (FOTO)

O ovome je maštala još kao devojčica!

Pevačicu Natašu Bekvalac mnogi nazivaju novosadskom barbikom, što njoj i te kako prija, a ovog puta je to i dokazala. Naime, Nataša je na svom Instagramu podelila video na kojem je pozirala obučena sva u roze, baš kao i barbika, a uz to je istakla da joj je upravo to bio san iz detinjstva.

- Moja omiljena lutka. Barbie... S njom sam se igrala kao mala. Želela sam da živim taj san... Savršen ružičasti život... Ken i bar dve Skiperke... Onda sam porasla i shvatila da nije sve tako ružičasto, ali i da pored toga život može biti srećan. Uostalom, kada je Barbie marila šta o njenom životu misli komšiluk... Probudi dete u sebi i živi život koji ti želiš. Barbie - napisala je Bekvalčeva na Instagramu.

''Ti si živa barbika, boginjo", "Ti i jesi barbika, uvek ćeš imati to nešto. Lepa, harizmatična, savršena", "Ti i jesi kao barbika lepa", Oduševljen sam", glasili su samo neki od komplimenata koji su se nizali u komentarima ispod objave.

Autor: M.K.