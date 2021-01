INSPEKTORKA LILI OSTAVLJENA I NIKAD TUŽNIJA: Novu godinu provela bez VERENIKA Skota, a u 2021. priželjkuje muškarca, koji se bavi OVIM! ŠOK (VIDEO)

Lili nam je i priznala i da je nesrećna, jer Novu godinu nije dočekala na velelepnom imanju u Šimanovcima.

Bivša zadrugarka i Ljiljana Stevanović Lili u novogodišnjem intervju istakla je odmah na početku da joj je krivo što Novu godinu i praznike nije provela na velelepnom imanju u Zadruzi. Odmah potom smo je upitali sa kime će onda provesti novogodišnju noć.

- Sama, svi su me ostavili. (smeh) Imam ponuda, drugarice, dočeci, ali nisam u tom fazonu, nešto me to mnogo ne zanima. Onaj sa kim bih ja htela, njega nema. Ne znam ni da li će ga biti uopšte. Nisam verovala da će to biti, nadam se da je trenutno. Nadam se, ali sam umorna od borbe, pravdanja, život ide dalje.

Kada se vratiš u detinjstvo, kako si pre proslavljala Novu godinu?

- Jako lepo, moram da kažem, do 30 godine to je bilo devojački, posle sam se udala, ali imala sam vezu sa Grkom koji me je puno voleo, živeli smo zajedno, on se u međuvremenu oženio i raskinuo, ali najlepši period u životu vezujem za njega. On je iz Volosa, zaista su mi bile prelepe Nove godine, Mikonos, Atina, Ibica, voleli smo putovanja i da uživamo u životu, ništa skromno, bilo je zaista lepo.

Prvi novogodišnji poklon ili omiljeni novogodišnji poklon?

- Kad sam bila baš, baš mala dobila sam knjigu od svog oca, imala sam možda 7 godina, ,,Na Drini Ćuprija", mnogo sam slušala priča o tome, kasnije sam i pročitala. Uglavnom mi je otac knjige kupovao, ali kasnije nisam bila u domenu toga da čitam, moja mama je puno čitala. Omiljeni novogodišnji poklon kada sam stasala u ženu su šljokice, garderoba, šminka. Ja prve pare kada imam, potrošim ne na račune, nego na garderobu.

Najskuplji poklon koji si dobila da je u pitanju odevni predmet?

- Dobila sam mnogo stvari od 5 evra do 50000. Po mom mišljenju je stvar žene, kako zna da iznese neku stvar. Pa jakna od 100 evra, može da izgleda kao 10000 evra. Ja nisam rob skupim stvari, ali zaista imam, mnogo para sam davala na cipele.

Želja za sledeću godinu?

- Da pronađem partnera koji je estetski hirur. Ne mora da me oženi, ali samo neka mi bude partner.

Šta je ono što ćeš sebi poželeti?

- Prvo što bih poželela je zdravlje, jer kada imam zdravlje imam sve.

Za kraj, Lili nam je otkrila i planove za sledeću godinu, te nam se poverila da će možda sa Milicom Kemez otvoriti salon lepote, o čemu su pričali dok je boravila na velelepnom imanju.

Autor: O. B.