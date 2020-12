Dobrojevićeva je sumirala godinu i otkrila nam planove za 2021.

Rijaliti zvezda i model Stanija Dobrojević imala je izuzetno burnu i uspešnu godinu, od ljubavnog brodoloma, poslovnog uspeha, karantina po povratku iz Amerike, a pred sam kraj 2020. uspela je da obnovi romansu sa bivšim zadrugarom Markom Markovićem.

Podsetimo, portal Pink.rs je ekskluzivno prvi doneo fotografije na kojima smo uhvatili Staniju i Marka u šetnji Novim Sadom.

Stanija je u kostimu seksi Baka mrazice odgovorila na pitanja i sumirala godinu koju ispraćamo i otkrila nam planove za sledeću, a ista joj je čitao upravo Marko.

Kada pogledaš godinu iza, šta je ono što ti je donela, a šta oduzela?

- Ova godina mi je oduzela mnogo, kao i mnogima, zbog nedaća koje su nas zadesile i nisam mogla da putujem. A ono što mi je donela dobro, jeste što me je vratila porodici, pravim vrednostima, bila je ova godina onako dobrog pražnjenja. Kupila sam penthaus u Srbiji.

Kada si bila najponosnija na sebe u ovoj godini?

- Imam i te kako zašto da budem ponosna, postala sam zaštitno lice, ima lepih stvari.

Koliko ti je pala teška situacija koja je pogodila ceo svet?

- Najteže mi je palo kada sam bila zarobljena u karantinu, 28 dana, bio je momenat u Turskoj, kada sam bila zaglavljena u hotelu, ali imala sam dosta novca, pa sam mogla da budem tu. Nisam znala ni grad, radnje su se zatvarale... Dobro se to završilo.

U kom trenutku si se najviše smejala, a u kom smejala?

- Više sam plakala, nego što sam se smejala. Bila je okej godina, ali sam više plakala.

Dugo se spekulisalo o vezi sa Markom, a sada kada ste ozvaničili vezu... - započeo je Marko, a onda ga je Stanija prekinula.

- Ljubavni život čuvam samo za sebe, to što me uhvate tu i tamo negde, to ne znači da je išta ozvaničeno, tako da najlepše stvari čuvam samo za sebe - odgovorila je Stanija, na šta je Marković dodao da nije pročitao celo pitanje.

- Čitaj dalje, nećemo to pitanje svakako - poručila je Dobrojevićeva.

Da li nam možeš otkriti šta ćeš mu pokloniti za Novu godinu?

- Slatke tajne, nećemo o tome, idemo dalje. (smeh)

Šta je ono što bi poželela sebi za 2021 godinu?

- Svašta nešto bih poželela, ali ću to ostaviti za sebe.

Da li bi volela da sledeće godine staneš pred oltar i dobiješ bebu?

- Pa dobro, zašto da ne, ali polako!

Autor: Ognjen Bogdanović