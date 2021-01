Njene savete svakodnevno slušamo, a posle ovih preporuka će vam se život sigurno promeniti!

Jednu od najpoznatijih doktorki i kardiologa u Srbiji, Nadu Macuru imamo priliku da viđamo svakodnevno na televiziji kako deli savete o zdravlju, a ovog puta odlučili smo da zađemo u teme o kojima i nije toliko pričala javno.

U novogodišnjem interevju Nada se dotakla kako je globalna situacija uticala na nju, njen ljubavni život, a onda nam je ispričala o svojoj biološkoj majci koju nikada nije upoznala, jer je preminula kada je bila dosta mala.

Da li ste verovali u Deda Mraza kada ste bili mali?

- Jesam, i sada verujem u nekom smislu da, deci ne treba kvariti tu neku iluziju.

Poklon od emotivnog partnera koji ćete zauvek pamtiti, koji Vam je ostao pri srcu?

- Pa muzičke kutije, moram da kažem i slike prirode, uglavnom planine. To su bile kutije sa običnim balerinama, to je bilo ranije, a sada cveće. Omiljene su mi crvene ruže. Ustvari volim cveće, moram da kažem, bilo koji cvet koji miriše.

Kada se vratite u detinjstvo, šta je ono čega se prvo setite o Novoj godini? Kako ste je proslavljali?

- Setim se jelke, ukrašavanje, to je radost za decu i meni kao detetu je bila velika radost da se ta jelka ukrašava, što više šareno, lampiona i naravno uvek čekaš poklon ispod jelke

2020. godina je bila izuzetno teška za ceo svet, kako je na Vas uticala?

- Ja mogu da kažem da me nikada više nije bilo na televiziji, u medijima, to me je iznenadilo, mada možda je i zbog toga što u ovoj situaciji ljudi slušaju neke moje savete, jer sam lekar. Ja se nadam da ćemo pandemiju prebroditi do proleća.

Kada ste bili najponosniji na sebe tokom godine?

- Najponosnija sam bila onda kada su mi naši sugrađani, ali ne i samo oni, slali EKG da im protumačim na društvenim mrežama, njihove laboratorijske analize... Ponosna sam, jer sam na neki način pomogla mojim kolegama.

Događaj koji biste izdvojili, a koji je na Vas ostavio veliki i snažan utisak?

- Snažan utisak, to su dve Kovid bolnice, u Batajnici i ovom prilikom pozdravljam sve lekare i njihovu požrtvovanost, kao i pacijente, koji leže tu i da se što pre izbore sa ovim virusom. I bolnicom u Kruševcu, jer su izgrađene u rekordom roku.

Vaše savete o zdravlju slusamo svakodnevno, kada biste sumirali godinu, koji univerzalni savet biste izdvojili?

- Dosta odmora, bukvalno za sve važi, i za one koji su preboleli virus i za one koji su bolesni i za one koji se nisu razboleli. Dosta sna, dosta tečnosti, lekovi, merenje temperature i krvnog pritiska. Dosta čajeva, voća i ono što bih rekla kao savet, ukoliko obolite, morate da jedete, ukoliko izgubite apetit, možda ću pretrpeti kritike, ali nek se nađe na vašem stolu slalnina, čvarci, crni luk, beli luk, cvekla, zeleno povrće naročito i sve ono što osvežava, pa kao i začini, kurkuma, biber, kažu da on ima dosta vitamica C, đumbir...

A ljubavni savet?

- Pa, moramo se sada nekako povinovati kriznom štabu i timovima lekara, koji upravljaju da tako kažem, zdravljem, da peremo ruke često, mi znamo da peremo ruke, ali da li dovoljno peremo ruke?

Sta biste promenili ili obrisali iz ove godine, a da to nije globalna situacija koja nas je zadesila?

- Moram da se malo i nasmejem na svoj račun, obično ljudi kad me vide kažu ,,Može li koji kilogram manje?", ali to je genetika. primila sam poruke na mrežama zašto nosim pantalone, da mi možda bolje stoje suknje i haljine, ali prelazim preko toga, samo kažem da danas i moćne žene nose pantalone.

Da li se Vaš emotivni status promenio? Da li ste zaljubljeni?

- Pa, imam osobu na koju mislim i koja misli verovatno na mene, ali smo u različitim gradovima i teritoriji. Ja ću Novu godinu provesti sa televizorom i emisijama. Moji su u Vojvodini, Novom Sadu zbog ove epidemije, ne mogu da odem tamo i zbog posla koji ujutru radim, ali u mislima.

Koji savet ćete pamtiti od majke Ljubice da Vam je dala?

- Moram da kažem, sa velikim žaljenjem, da sam osoba koja nije upoznala svoju biološku majku, tako da drugu ženu koju je oženio moj otac, ona mi je uvek davala savete u modnom smislu. Uvek mi je govorila da moram imati lepu liniju, ali ni ona nije živa, da me vidi sada, da me kritikuje. San mi je da bar u snovima vidim ženu koja me je rodila.

Kakvi su Vam planovi za sledeću godinu?

- Ništa, nastavlja se istim tempom, izveštavanjem, uvek sam na pomoći svima, ovaj narod jako volim i ovaj narod je prošao kroz mnogo negativnih dešavanja, ali mislim da imamo imunitet da se borimo sa svime.

Šta ste pozeleli od Deda Mraza, a da nije kliše poput zdravlja, ljubavi i sreće, jer se to podrazumeva, pogotovu u ovoj situaciji?

- Lično meni, da imam možda eventualno da promenim u stanu, materijalno, tiče se toga, neke lepe roletne na prozorima, neka dobra vrata da me zaštite od provalnika, šalim se naravno. Ja uživam u tome, i u vašem studiju, ti svetleći efekti su uvek izazovni, sanjam o jednom Svaroski lusterom.

Autor: Ognjen Bogdanović