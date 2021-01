SUZE, LJUBAVNE DRAME I HAOTIČNE SVAĐE: Stanija i Maca su danas sa zadrugarima čitali PORODIČNE ČESTITKE koje su promenile sve! (VIDEO)

Prvog dana u novoj godini proveli su turbulentno!

Veliki šef odlučio je da zadrugarima prvog dana nove 2021. godine ulepša boravak u Beloj kući, pa je rijaliti zvezdu Staniju Dobrojević i voditelja Dragana Marinkovića Macu poslao na velelepno imanje u ulozi Deda Mraza, kako bi sa njima otvorili poklone porodica i prijatelja.

Svi su čekali da vide kako će Stanijin bivši dečko Vladimir Tomović i ljuti rijaliti neprijatelj Kristijan Golubović da odreaguju na njenu pojavu, mada ni ostali zadrugari, naročito zadrugarke nisu ostale imune na njenu lepotu.

Nakon pozdravljanja sa zadrugarima, otvaranje poklona i čitanje pisama moglo je da počne. Zadrugari su otvarali jedno po jedno svoje poklone i čestitke, a varnice koje su sevale između Stanije i Tomovića nisu mogle da prođu neopaženo.

Maja Marinković dobila je poruku od majke Maje i oca Takija Marinkovića, zbog čega joj i nije bilo svejedno.

Zadrugari, kao i verni gledaoci sa nestrpljenjem su čekali da vide kako će Stanija udeliti Kristijanu paket, a rijaliti zvezda nije spuštala osmeh sa lica, nakon što joj je on uputio nekoliko šaljivih provokacija.

No, šta je jedan dan u Zadruzi bez neke drame? Marko Janjušević Janjuš nije dobio ni čestitku, ni video-čestitku od svoje ćerke Krune Janjušević, te je on odlučio da napravi dramu govoreći da želi izaći iz rijalitija. Zadrugari i Stanija su pokušali da smire Janjuša, ali on je nastavio sa svojim sceniranjem.

Tara Simov je takođe odlučila da malo izdrami, nakon što je videla da joj se niko osim prijatelja Ljubana, koji joj je velika podrška, nije obratio.

Mina Vrbaški dobila je emotivno pismo od porodice, zbog kojeg je kasnije raskinula sa Filipom Carem, ali se isto tako odmah i pomirila sa njim, samo nekoliko minuta nakon što su stavili romansu na ljubav.

Međutim, kako su zadrugari ispali nemarni, sebični sa emocijama, iako su se njihovi bližnji maksimalno potrudili da im ulepšaju ove praznične dane, Veliki šef doneo je odluku da se u Belu kuću više neće unositi pisma porodice, što je izazvalo raspravu za crnim stolom.

Veliki šef je obavestio zadrugare i da je vreme da jedni drugima poklone iznenađenja koji su spremili.

Autor: O. B.