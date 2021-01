Nije mogla da prećuti!

Odluka Teodore Džehverović da rođendanske video-čestitke naplaćuje fanovima 500 evra izazvala je burne polemike u javnosti, a sada je mišljenje o svemu tome iznela i njena nekadašnja cimerka sa imanja u Šimanovcima, popularna pevačica i pobednica ''Zadruge 1'' Kija Kockar.

- Za tu aplikaciju su me zvali još kad sam izašla iz rijalitija, jer je tad još bila u razvoju. I zvali su me sad pre nego što su nju svi napali. To radi po principu, pola tebi, pola aplikaciji, i sam odrediš cenu. Nisam pristala samo zato što je to logički neizvodljivo. Mi smo dostupni narodu i ja lično idem u prodavnicu, imamo nastupe, slikaš se uvek satima posle - istakla je pevačica.

- Nije izvodljivo i mene to ne zanima. Snimila sam milion čestitki i pozdrava. Uopšte je ne osuđujem, vidim da su se mnogi nakačili na nju kako bi bili u novinama kako su jako humani, a ona loša - dodala je Kija.

- Teodora je ipak njihova koleginica. A šta će narod da kaže, pa Teodora zna da je javna ličnost, mora da istrpi da će uvek neko nešto reći. U ovom slučaju, osuđujem sve lažne moraliste - poručila je Kockareva.

