VIKTORIJINI ANĐELI! Paula, Monika i Maja svojim izgledom oduševile sve! Hublinova pustila glas i sve naježila! (VIDEO)

Na večerašnjoj "Novogodišnjoj Zadrugoviziji" predstavila se i grupa koju su činile Paula Hublin, Monika Horvat i Maja Marković. Ove zadrugarke su ispoštovale temu i za svoj nastup odabrale čuveni praznični hit "All I Want For Christmas", koju izvodi Maraja Keri.

Pesmu je započela Paula, koja je od starta sve oduševila svojim glasom, zatim su zapevale i Monika i Maja, koje su takođe pobrale simpatije. Devojke su sve vreme đuskale na sceni, a na sebi su imale bele košuilje i crne suknje, dok su na glavama nosile novogodišnje detalje.

Stručni žiri je izneo svoje mišljenje nakon njihovog nastupa.

Imamo tri rasne devojke. Odlično vam je ovo leglo - rekla je Ljupka.

Lepotice moje, trebale ste da budete s manje garderobe. Takva tri anđela. Kao Viktorijini anđeli. Bilo je fenomenalno, uživali smo u takvoj lepoti i čovek može samo da se opusti i uživa - rekao je Dejan Milićević.

S obzirom na to da niste pevačice, bile ste odlične. Falila mi je ta priča da budete zajedno na sceni. Bilo je top! Izbor pesme desetka - rekla je Maja Nikolić.

